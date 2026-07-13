Resturile unor locuințe din epoca timpurie a bronzului, descoperite de arheologi în apropierea Capitalei

Cercetările efectuate de arheologi la tell-ul preistoric de la Glina-Bălăceanca, situat în apropierea Capitalei, au condus la descoperirea resturilor unor locuințe din epoca timpurie a bronzului (cultura Glina), inclusiv două vetre de foc, anunță Muzeul Municipiului București.

„După o primă săptămână dedicată organizării șantierului și reluării cercetărilor, ritmul de lucru a intrat în normal. Fără întreruperi cauzate de vreme, am reușit să avansăm considerabil în cele trei zone în care cercetăm în această vară tell-ul preistoric de la Glina-Bălăceanca.

În secțiunea S1, începută anul trecut, continuăm cercetarea unor gropi și locuințe eneolitice. Pe măsură ce îndepărtăm ultimele niveluri de umplutură, planul așezării începe să devină din ce în ce mai clar. Structurile identificate se conturează mult mai bine decât în campania precedentă și ne oferă informații importante despre modul în care era organizat spațiul locuit în urmă cu aproximativ 6.500 de ani.

În noua secțiune S3, amplasată în centrul tell-ului, apar deja primele rezultate promițătoare. Sub un nivel de abandon din epoca timpurie a bronzului (cultura Glina) încep să se contureze resturile unor locuințe din aceeași perioadă, inclusiv două vetre de foc, care vor constitui principalele obiective ale cercetării din zilele următoare.

În același timp, am deschis o nouă secțiune în partea de sud a movilei. Primele observații indică faptul că aici depozitele arheologice sunt mult mai reduse, iar intervențiile neautorizate din ultimele decenii au afectat o parte dintre nivelurile de locuire. Cercetarea urmărește stabilirea stratigrafiei naturale și antropice în acest sector și verificarea informațiilor provenite din cercetările mai vechi, potrivit cărora în această zonă ar putea exista o arie funerară aparținând culturii Boian.

Pe șantier, ritmul fiecărei zile este dictat de factori dintre cei mai diferiți. Uneori de soarele arzător al lunii iulie, alteori de numărul surprinzător de mărgele care rămân în sită după cernerea sedimentului. În arheologie, câțiva milimetri de pământ sau un obiect cât un bob de linte pot schimba ritmul întregii zile și pot spune povești vechi de mii de ani”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Muzeul Municipiului București a reluat în acest an cercetările arheologice în situl Glina-Bălăceanca, la 100 de ani de la primele cercetări desfășurate aici de marele arheolog Ion Nestor, începute la 31 august 1926.

Conform sursei citate, campania arheologică din acest an urmărește investigarea sistematică a vestigiilor descoperite anterior și obținerea unor noi informații privind locuirile preistorice și antice din această zonă.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului de cercetare multidisciplinară „Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului. Cercetări arheologice multidisciplinare în siturile preistorice de la Glina și Bălăceanca”, realizat de specialiști ai Muzeului Municipiului București, Universității din București, Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” și Muzeului Național de Istorie a României, în colaborare cu Primăria Comunei Cernica.

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