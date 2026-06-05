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schelete flamanzi foto cosmin zamfirache (3) jfif

Un complex funerar spectaculos, contemporan cu piramidele egiptene, descoperit în județul Botoșani

📁 Preistorie
Autor: Cosmin Pătraşcu Zamfirache
🗓️ 5 iunie 2026

Descoperiri arheologice importante în nordul Moldovei. Specialiști români și cehi efectuează cercetări la un complex funerar spectaculos, un tumul de mari dimensiuni, aparținând primului val de populații indo-europene. În acest tumul, contemporan cu piramidele, au fost descoperite 11 schelete. 

La patru kilometri de orașul Flămânzi, în județul Botoșani, pe un câmp din apropiere de satul Prisacani, se află un monument funerar impresionant, contemporan cu marile piramide egiptene, dar și cu o valoare simbolică identică. Este vorba despre un tumul, ridicat probabil acum 4500 de ani, de o civilizație deosebit de importantă pentru destinul istoric și lingvistic al Europei. Practic, este vorba despre o zonă funerară importantă, cu diametrul de peste 35 de metri, peste care s-a adus o cantitate mare de pământ, sub forma unei movile. În plus, complexul a fost înconjurat de un „inel” format din pietre de mari dimensiuni, aduse din împrejurimi. Propriu-zis, o zonă funerară sacră, în care au fost depuse mai multe persoane din cadrul comunității. Specialiștii spun că este vorba despre persoane foarte importante, mai ales un bărbat cu un aspect fizic impresionant, situat în mormântul central al tumulului. Au fost descoperite inclusiv două morminte de copii. Tumulul este cercetat de echipe de specialiști români, dar și cehi, iar rezultatele se anunță deosebit de importante pentru lumea științifică.

„Nu diferă cu nimic, la nivel simbolic, față de piramide”

În județul Botoșani, un teritoriu aflat pe malurile Prutului, o zonă de confluență și de tranzit din stepele nord-pontice către Europa Centrală, se află peste 600 de tumuli, conform Repertoriului Arheologic Național. Adică sute de movile de pământ, sub care, probabil, se află morminte din diferite epoci istorice și care sunt legate, în special, de populațiile migratoare din zona stepelor. Unul dintre cei mai impresionanți tumuli este „Movila Ciurari I”, situat la patru kilometri de orașul Flămânzi, pe partea stângă a drumului care duce la Prăjeni.

Specialistă din Cehia lucrând la degajarea scheletului (foto: Cosmin Zamfirache)
Specialistă din Cehia lucrând la degajarea scheletului (foto: Cosmin Zamfirache)

Avea dimensiuni impresionante și a atras atenția specialiștilor, fiind descoperit în perioada 1985–1987. Cercetări arheologice de mare anvergură au fost inițiate, însă, abia din anul 2023. Este vorba despre două campanii de săpături: prima în 2023 și cea de-a doua la finele lunii aprilie și începutul lunii mai a acestui an. Cercetările sunt coordonate de specialiștii Muzeului Județean Botoșani, în colaborare cu cercetători din Cehia, de la Muzeul Sileziei din Opava, de la Universitatea din Brno, dar și de la Institutul de Arheologie din Iași.

Un complex funerar de mari dimensiuni (foto: Cosmin Zamfirache)
Un complex funerar de mari dimensiuni (foto: Cosmin Zamfirache)

„Ne aflăm la unul dintre cele mai importante monumente funerare de pe teritoriul județului Botoșani, în care am descoperit un tumul de mari dimensiuni, respectiv «Movila Ciurari I» de la Prisăcani. Acest sit este cunoscut în repertoriul arheologic și este vizibil în peisaj, mai ales datorită dimensiunilor sale excepționale. Construcția funerară  are peste 35 de metri diametru. Această construcție funerară a fost marcată cu un cerc de pietre de mari dimensiuni, probabil aduse din zonele învecinate și care au marcat monumentul funerar. Proiectul de cercetare de la Flămânzi a început în anul 2023 și atunci ne-am dat seama de importanța deosebită a acestuia”, precizează arheologul Adela Kovacs, de la Muzeul Județean Botoșani. Totodată, spun specialiștii, acest complex funerar are o valoare simbolică similară cu piramidele egiptene, fiind contemporan cu acestea.

Au fost descoperite numeroase schelete (foto: Cosmin Zamfirache)
Au fost descoperite numeroase schelete (foto: Cosmin Zamfirache)

„Această construcție funerară nu diferă cu nimic, la nivel simbolic, față de piramidele care au fost construite nu doar în Egipt, ci și în alte locuri de pe mapamond. Ce știm astăzi este că a fost construită, în primul rând, o manta superioară, apoi a fost ridicat ringul de piatră. În afară de mormântul central, pentru care a fost efectuată mantaua, au apărut și morminte laterale, aria fiind utilizată în scop cimiterial”, adaugă Adela Kovacs.

Citește mai multe amănunte pe adevarul.ro

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