Cimitir roman descoperit la Cristești, județul Mureș / FOTO

Cercetările arheologice preventive desfășurate în această perioadă la Cristești, județul Mureș, au adus la lumină aproximativ 30 de morminte datate în secolele II–III p.Chr., aparținând comunității care trăia în apropierea unei unități militare romane staționate în zonă.

În epoca romană, aici era cantonată Ala I Gallorum et Bosporanorum milliaria, o unitate de cavalerie de aproximativ o mie de soldați. În jurul acestor unități militare se dezvoltau așezări civile locuite de meșteșugari, negustori și familiile soldaților, scrie Muzeul Județean Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, în unele dintre morminte au fost descoperite vase ceramice, obiecte din sticlă, monede, piese de podoabă și opaițe, elemente care oferă indicii despre viața și practicile funerare ale comunității din această zonă în urmă cu aproape două milenii.

Una dintre descoperirile care atrage atenția este o groapă comună în care au fost identificate aproximativ 20 de schelete de copii, posibil rezultatul unui episod de mortalitate ridicată din perioada de început a așezării.

Descoperirea este deosebit de importantă deoarece poziția cimitirului asociat așezării romane de la Cristești nu era cunoscută până acum, deși situl este bine documentat arheologic și era cunoscut inclusiv ca un important centru de olărit în perioada romană, precizează Muzeul Județean Mureș.

Descoperirea a fost realiată de Secția de Arheologie a Muzeului Județean Mureș, condusă de dr. Nicoleta Man.

Cimitir roman descoperit la Cristești (© Muzeul Județean Mureș)

