Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania

Arheologii au descoperit un mormânt monumental din epoca romană la Strikçan, lângă Bulqiza, în istorica regiune Dibra din nordul Albaniei, la aproximativ 90 de kilometri de Tirana. Mormântul se remarcă printr-o rară inscripție bilingvă romană, dedicată atât defunctului, Gellianos, cât și zeului Jupiter.

Mormântul, datat între secolele III–IV d.Hr., este primul de acest tip descoperit în zonă și măsoară aproximativ 9 pe 6 metri. El include o cameră funerară de 2,4 metri înălțime și o scară monumentală decorată cu motive geometrice, existând indicii că ar fi putut funcționa ca mausoleu.

Descoperirea a fost anunțată oficial de ministrul Economiei, Culturii și Inovării din Albania, Blendi Gonxhja, printr-o postare pe Facebook, subliniind importanța sa pentru arheologia și patrimoniul cultural al țării. Mormântul a fost scos la lumină în cadrul proiectului de cercetare „Cercetări arheologice în Valea Bulqiza”, condus de Institutul de Arheologie, în colaborare cu experți locali, printre care academicianul Adem Bonguri și MSc. Erikson Nikolli.

Mormântul, o structură de mari dimensiuni de aproximativ 9 pe 6 metri, cu o cameră funerară de 2,4 metri înălțime, prezintă elemente arhitecturale și epigrafice rare. Credit foto: Ministrul Blendi Gonxhja

El conține o inscripție bilingvă rară, dedicată defunctului Gellianos și zeului roman Jupiter. Potrivit ministrului Gonxhja, aceasta este prima inscripție bilingvă romană descoperită vreodată în regiunea Dibra, oferind informații prețioase despre practicile culturale și religioase ale antichității locale.

Deși mormântul fusese jefuit încă din Antichitate, arheologii au reușit să recupereze o parte din inventarul original: vase de sticlă de diverse tipuri, piepteni din os, cuțite și o bucată mare de țesătură cu fire de aur, folosită pentru înfășurarea defunctului. Mormântul este structurat în trei zone principale: camera funerară, o anticameră și scara monumentală. Structuri suplimentare de ziduri, aflate deasupra, sugerează că acesta ar fi funcționat ca un mic mausoleu, nu doar ca o simplă groapă funerară.

Construcția mormântului evidențiază abilități arhitecturale și inginerești remarcabile pentru perioada respectivă. Blocuri mari de piatră au fost extrase din cariere aflate la distanțe considerabile și prelucrate cu mare precizie pentru a forma structura de bază. Combinația dintre pietrele atent fasonate, scările monumentale și decorațiunile din stuc indică un înalt nivel de meșteșug și relevă statutul social ridicat al celui îngropat aici. O altă inscripție funerară, deteriorată, descoperită în apropiere, se află în prezent în studiu și ar putea aduce noi detalii despre obiceiurile funerare și structura socială a Dibreii în epoca romană.

Din punct de vedere istoric, Dibra făcea parte din provincia romană Moesia, servind ca punct de intersecție pentru comerț, armată și schimburi culturale. Descoperiri precum acest mormânt monumental oferă arheologilor o privire rară asupra practicilor funerare, credințelor religioase și nivelului arhitectural al Albaniei de nord în perioada romană. Ele îmbogățesc harta patrimoniului cultural al Albaniei și demonstrează importanța istorică a regiunii în spațiul balcanic.

Anunțul ministrului Gonxhja a atras atenția națională asupra sitului, evidențiind atât valoarea sa istorică, cât și potențialul turistic. Pe măsură ce săpăturile continuă, cercetătorii speră să descopere alte morminte, inscripții și artefacte care să aducă mai multă lumină asupra vieții, credințelor și artei comunităților antice din Dibra.

Prin combinația de valoare istorică, arhitecturală și culturală, mormântul monumental de la Strikçan se constituie într-o mărturie a bogatului patrimoniu roman al Albaniei și a influenței durabile a civilizației antice în Balcani.

Credit imagine de copertă: Ministerul Economiei, Culturii și Inovării din Albania, Blendi Gonxhja