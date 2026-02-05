Produsele din carne și politicile economice de înfometare din timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu

Se spune prin popor că fostul președinte al României comuniste a fost un conducător bun, care a făcut multe pentru popor și de aceea se trăia bine înainte de 1989. Ideea este puternic înrădăcinată în mintea maselor populare deoarece se știe că mulțimile nu gândesc și nici nu sunt interesate să se documenteze. A pune mâna pe o carte de istorie implică prea mult efort intelectual, disciplina din care s-ar putea obține concluzii interesante fiind considerată lipsită de importanță de către elevi și părinți. Nici ministerul responsabil cu formarea noilor generații n-a fost interesat în mod real de dezvoltarea gândirii în rândurile colectivelor școlare.

România comunistă a publicat o serie de anuare statistice, cărți ce nu erau destinate uzului mulțimilor deoarece poate se deschideau ceva minți și nu era bine să gândești în epoca realizată de cei aduși de peste Prut cu ajutorul tancurilor sovietice. Se spune în publicația tipărită în anul 1986 că au fost exportate în 1985 265,7 mii tone de carne și produse din carne, cantitate care ar fi asigurat o aprovizionare satisfăcătoare a magazinelor din patria socialistă. Centrul de putere de la București chiar a trimis mai multă marfă la export pentru a face rost de valută forte. Anul 1980 a avut în cont livrări de numai 191,4 mii tone de produse alimentare din carnea animalelor. Măcar diferența ar fi asigurat un nivel de trai mai bun decât ceea ce se întâmpla din anul de tristă amintire.

România comunistă trimitea la export cele mai bune produse din carne și în țară rămâneau ghearele, unghiile de la porci și căpățânile, cele ce erau bune doar pentru ciorbe și piftii. Se dădea iluzia omului de rând că mânca bine. Problema era că și aceste resturi ale industriei alimentare se găseau foarte greu și numai după ce populația stătea la cozi lungi și umilitoare.

Autoritățile de la București și-au bătut joc de supușii pe care-i ținea sub control cu ajutorul mulțimilor de politruci și milițieni bine hrăniți. A fost o forță de ocupație care a inoculat mereu ideea că înainte era mai bine și acum oamenii cred că au descoperit ceva nou prin repetarea formulelor propagandei de partid.

Nu se precizează faptul că regimul criminal de la București lua carnea pentru a hrăni tocmai populația din lagărul capitalist, cea care trăia deosebit de bine și nici nu putea să definească termenul de cartelă alimentară. Alte cantități plecau pentru asigurarea fericirii locuitorilor din spațiul sovietic, Uniunea Sovietică putând să supraviețuiască și dacă România socialistă s-ar fi prăbușit.

Liderul comunist a venit la putere numai și numai pentru a asigura realizarea revoluției mondiale și n-a fost vreodată interesat de popor. Trebuia să îndeplinească ordinele Moscovei și așa a făcut până când a fost răpus de gruparea dornică de putere.

Datele din Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1986 poate au fost prelucrate mai mult sau mai puțin pentru a da bine în fața lumii și a istoriei, dar acest aspect este puțin important. Cele tipărite în 1986 indică în mod cert un faliment al economiei planificate și o politică dură împotriva poporului român.

Foto sus: Nicolae Ceauşescu, vizitând un nou magazin cu autoservire din Piteşti, în februarie 1965 (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”, cota: 49/1965)

Mai multe pentru tine...