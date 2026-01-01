Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Nicolae Ceaușescu, în timpul unei vizite în piețele Capitalei (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 26/1970)

Politicile economice catastrofale ale lui Nicolae Ceaușescu, generatoare de datorii externe

📁 Comunismul in România
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Comuniștii au venit la putere cu ideea că vor face o nouă lume în domeniul afacerilor și se va trece de la economia concurențială, haotică, la cea planificată după cele mai moderne principii științifice ale ideologiei marxiste. Nicolae Ceaușescu chiar se definea ca fiind un expert în domeniu și publica articole și cărți. Datele statistice ale regimului, oficiale și prelucrare prin rotunjire, arătau o situație complet diferită de ceea ce se publica pentru mase.

Autoritățile de la București au reușit să dirijeze resursele țării spre state care erau definite drept prietene, dar nu se reușea obținerea de profit pentru a fi reinvestit în ciclul de producție. Comunismul însemna o ură împotriva capitalului, dar sumele mari de bani erau necesare în vederea asigurării importului de utilaje și de materii prime. Moneda era sângele economiei și nu conta teoria politică.

Erau expediate mărfuri spre Coreea de Nord și statul asiatic nu avea cu ce să acopere livrările românești, ceea ce însemna o mare problemă pentru fabricile implicate în comerț. Numai în anul 1975 a apărut o datorie a statului prieten de 35,9 milioane lei valută. Problema era că în fiecare an se mai adăuga ceva la pasivul patriei socialiste îndepărtate. Situația era și mai dezastruoasă în cazul Vietnamului. A apărut o datorie a statului ce trecuse prin război de 192 milioane lei valută numai în anul 1980. Situația a fost deosebit de gravă și nici nu s-au mai făcut calcule în valută din 1981. Toate prețurile erau trecute în lei și au fost efectuate alte socoteli astfel încât să se obțină un surplus de valută forte în vederea achitării datoriei externe.

A fost normal să fie lipsuri pe piața internă și să crească datoria externă până când s-a ajuns să se plătească numai către lumea capitalistă 21,5 miliarde de dolari. Autoritățile comuniste au avut fantezii economice costisitoare și a fost normal ca populația să sufere de tot felul de lipsuri și poate se va face un calcul câte persoane au murit din cauza problemelor generate de prăbușirea cotelor de alimente alocate populației. Nici medicamente nu se găseau și rezultau probleme sanitare grave, dar care au fost ocolite de către istorici și masele nu sunt interesate să gândească despre aspecte prea complicate ale vieții.

Masele trăiesc cu iluzia că liderii de la București au făcut ceva pentru țară, dar, în realitate, aceștia acționau după principii stabilite de Stalin și de Moscova. Nu contau decât livrările către lagărul socialist și era absolut normal să nu funcționeze economia pe baze marxiste. Nicolae Ceaușescu spunea mereu că face totul pentru patrie și că acționează ca un patriot, dar patria din textele epocii era patria socialistă și trebuie să sprijine prin toate mijloacele funcționarea și extinderea lagărului socialist.

Un partid care a fost înființat pentru a realiza destrămarea României și aducerea populației la nivel de lagăr de concentrare nu putea să fie iubitor de neam și țară.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu, în timpul unei vizite în piețele Capitalei (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 26/1970)

