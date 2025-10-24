Nicolae Ceaușescu și sacrificarea României pentru Cuba lui Fidel Castro

Există ideea în lumea contemporană că liderul comunist a vrut binele românilor, că a plătit datoria externă și a reușit să dezvolte o industrie care oferea locuri de muncă. Această credință puternică apare chiar în rândurile elevilor care n-au cunoscut epoca, dovadă a faptului că masele nu gândesc și repetă idei preluate din folclorul urban sau rural.

Realitatea a fost exact opusă acestor zise cugetări și conducerea de la București nu reprezenta decât o forță de ocupație ce făcea totul pentru fericirea liderilor de la Kremlin în numele ideologiei comuniste. Nicolae Ceaușescu a făcut eforturi deosebite pentru a ține în viață lagărul comunist și n-a contat prețul plătit de români. Statul socialist a plătit mult pentru cele 183.000 t de zahăr aduse în anul 1980. Au urmat alte 194.300 t de substanță dulce în anul următor. Acest aliment definit drept ieftin și cu putere calorică mare era definit de către nutriționiști drept înlocuitor pentru mâncarea de calitate, cea care se exporta.

Statul comunist avea la dispoziție întregul teren al țării și se putea trece la o cultivare intensă a câmpurilor cu sfeclă de zahăr, plantă ce oferă o producție ridicată la hectar. În plus, resturile rezultate din prelucrare puteau ajunge să îngrașe animalele în vederea sporirii producției de carne și de lapte. Nicolae Ceaușescu a ordonat însă realizarea de importuri în vederea menținerii regimului lui Fidel Castro și astfel agricultura românească a fost lipsită de investiții și de cerere pentru anumite mărfuri. Producția internă era, după datele publicate în epocă, de 609.000 t (1981) și ar fi fost capacități de producție suplimentară, de deschidere de noi fabrici în regiuni fertile și cu climă potrivită pentru planta ce era un adevărat dar de la divinitate. Ar fi fost mult mai bine hrănite animalele din fermele de stat și ar fi crescut producția de carne. Nicolae Ceaușescu, teoretic expert în economie, a gândit exact ca un fidel ostaș stalinist și n-a contat ceea ce îndură poporul supus experimentului politic organizat de cei care au desantat de pe tancurile sovietice.

Liderul din Scornicești a procedat la nenorocirea locuitorilor patriei socialiste pentru a face totul în vederea extinderii lagărului inventat de Vladimir Ilici Lenin și Iosif Vissarionovici Stalin. Comunismul a fost o ideologie internaționalistă și adepții nu țineau cont de interesele oamenilor de rând. Li se inocula în creier ideea că se luptă pentru patrie, dar nu se preciza că este vorba de patria socialistă și că se făceau sacrificii pentru a menține în viață un sistem mort.

Foto sus: Fidel Castro, primit la București de Nicolae Ceauşescu, în mai 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 52/1972)

Mai multe pentru tine...