Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Ministrul de interne al Republicii Democratice Populare Yemen, Mohamed Salaeh Mutee’a, primit de Nicolae Ceaușescu, la 31 mai 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 55/1972)

Nicolae Ceaușescu și finanțarea masivă a statelor „socialiste” din Asia și Africa

📁 Comunismul in România
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Liderul de la București a venit cu ideea să fie plătită întreaga datorie externă și România socialistă să devină chiar creditor pe piețele internaționale în urma reducerii consumului intern și, mai ales, prin forțarea exporturilor de mărfuri din toate categoriile. Chiar pâinea cea de toate zilele lua drumul străinătății și prin această jertfă a maselor muncitoare s-a reușit atingerea obiectivului în primăvara anului 1989, dar s-a continuat cu regimul de austeritate până la căderea regimului.

Populația este și astăzi încântată de această reușită, dar puțini sunt cei ce știu cum a apărut datoria externă uriașă și că aparatul de propagandă de la București era specializat în vânzarea de lozinci despre ce acțiuni inteligente erau realizate de către cel mai iubit fiu al poporului. Televiziunea era un perfect instrument de manipulare și erau prezentate numai realizări deosebite ale regimului, cele care ar fi asigurat o creștere a nivelului de trai în patria socialistă.

Nicolae Ceaușescu n-a fost vreodată patriot și n-a iubit neamul din care provenea, ci a făcut totul pentru victoria socialismului la nivel planetar. Cum statele din Africa și Asia erau sărace, conducerea de la București a decis că trebuie să se facă totul pentru finanțarea acestora și au fost dezvoltare relații comerciale care erau complet defavorabile României socialiste. Vietnamul comunist a primit bunuri pentru care n-a plătit în valoare de 58 milioane lei valută în anul 1970 și au fost aduse mărfuri de 0,8 milioane.

Cum statul din Asia de Sud-Est era grav afectat de lungul război cu SUA, Nicolae Ceaușescu a dat ordin să fie continuat comerțul defavorabil și au plecat bunuri în valoare de 218 milioane de lei valută în 1980. Au fost livrate la schimb numai mărfuri în valoare de 26 milioane de lei valută. Situația a fost identică și la nivelul anului următor. Deoarece România era în criză financiară, statul a renunțat să mai prezinte datele în unitatea de calcul numită leu valută și s-a trecut la leii de pe piața internă. Nici așa nu era bine din punct de vedere economic.

Vietnamul a primit bunuri cu o valoare de 244,9 milioane de lei pentru care n-a plătit. Acestea erau numai cele ce erau definite drept cu destinație civilă și nu includeau loturile de armament și muniții. Vietnamul era un bastion al comunismului în lupta contra capitalismului și trebuia întărit prin sacrificiile impuse poporului român.

Există mulți conservatori în ceea ce privește interpretarea evenimentelor istorice și trei exemple despre Vietnam nu sunt suficiente pentru a demonstra că regimul comunist nu făcea ceva util pentru neamul românesc.

Să mai luăm și alte exemple prezente în Anuarul statistic al Republicii Socialiste România pe anul 1982. Republica Democrată Populară Yemen a primit în 1980 bunuri de 16,4 milioane de lei valută și n-a plătit ceva. Anul următor au fost livrări de 64,6 milioane de lei și istoria s-a repetat. Regimul de la București întreținea un comerț la distanță ce era absolut nerentabil și era normal să apară probleme în economia reală. România se împrumuta cu dobânzi mari și apoi asigura finanțarea unor regimuri politice ce veneau cu aceleași idei de teroare împotriva populațiilor ce nu înțelegeau ce este acela socialism sau comunism.

Statul comunist proceda la dirijarea de fonduri de pe relația cu unele state țări capitaliste spre fabricile ce lucrau pentru sprijinirea revoluției mondiale. Era o muncă birocratică istovitoare și care solicita fonduri. Nu se putea continua mult timp în acest stil. A fost normal să apară datoria externă și astfel populația românească a trebuit să plătească toate nenorocirile hotărâte la București.

Foto sus: Ministrul de interne al Republicii Democratice Populare Yemen, Mohamed Salaeh Mutee’a, primit de Nicolae Ceaușescu, la 31 mai 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 55/1972)

Mai multe pentru tine...
Războiul din Vietnam și relațiile româno americane jpeg
Războiul din Vietnam și relațiile româno-americane
Foto sus: O delegaţie din Vietnam, în frunte cu Ho Si Min, primită pe aeroportul Băneasa de conducerea Partidului Comunist Român, în august 1957 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 15/1957)
Armele trimise de România comunistă în Vietnam
Semnarea documentelor privind ajutorul nerambursabil acordat Vietnamului de România (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 446/1966)
Camioane și mașini grele trimise de Ceaușescu în Vietnam
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
medieval butt trumpet jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
Tramvaiul electric pe bulevardul Regina Elisabeta (© Arhivele Naționale ale României, SJAN Maramureș, Colecția de ilustrate de la Schmid Frederic, sec. XIX-XX, nr. 66
📁 Istorie Urbană
Prima linie de tramvai electric din București i-a bulversat pe călători
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza jpeg
📁 Conflictele din Orientul Mijlociu
Scurtă istorie a Fâșiei Gaza
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei jpeg
📁 Al Doilea Război Mondial
Ordinul 227: «Niciun pas înapoi»! Stalin, pe marginea prăpastiei