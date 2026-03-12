Istoria care putea fi schimbată: 6 tentative de asasinat asupra lui Hitler

Istoria secolului XX este adesea privită ca o succesiune inevitabilă de evenimente. Totuși, în spatele marilor decizii și al războaielor devastatoare se ascund momente fragile, în care destinul ar fi putut lua o cu totul altă direcție. Ascensiunea și domnia lui Adolf Hitler oferă unul dintre cele mai tulburătoare exemple.

De-a lungul anilor, dictatorul nazist a scăpat de moarte de mai multe ori – uneori datorită hazardului, alteori din cauza unor erori tehnice sau a unor coincidențe incredibile. Gloanțe ratate, bombe care au explodat prea târziu sau comploturi destrămate în ultimul moment au făcut ca Hitler să supraviețuiască unor atentate care ar fi putut schimba cursul istoriei.

Iată cronica celor șase tentative majore de asasinat asupra lui Adolf Hitler, episoade în care istoria lumii a stat, literalmente, pe muchie de cuțit.

1. 1921: Bătaia din berăria din München

Prima confruntare a lui Hitler cu moartea nu a avut loc pe front, ci într-o berărie aglomerată din München. În noiembrie 1921, liderul emergent al Partidului Nazist a urcat la tribună în celebra Hofbräuhaus, într-un moment în care mișcarea sa era încă marginală.

Printre spectatori se aflau însă și adversari politici: social-democrați, comuniști și activiști de stânga infiltrați în sală. Discursul radical al lui Hitler a aprins spiritele, iar atmosfera s-a transformat rapid într-o încăierare generală. Halbe de bere, scaune și pumni au zburat prin aer, transformând sala într-un haos total.

În mijlocul încăierării s-au auzit și focuri de armă, trase în direcția podiumului. Hitler a scăpat nevătămat și, într-un gest de sfidare, și-a continuat discursul timp de încă 20 de minute până la intervenția poliției. Incidentul avea să devină prima „întâlnire” a dictatorului cu moartea.

2. 1938: Studentul teolog care îl considera pe Hitler „Satana”

În 1938, un tânăr student elvețian la teologie, Maurice Bavaud, a decis că eliminarea lui Hitler era o datorie morală. Pentru el, liderul nazist reprezenta o amenințare nu doar politică, ci și spirituală.

Pe 9 noiembrie 1938, în timpul unei parade naziste organizate la München pentru comemorarea puciului din 1923, Bavaud s-a poziționat într-o tribună de-a lungul traseului. Avea asupra lui un pistol și aștepta momentul potrivit.

Însă mulțimea entuziastă a intervenit fără să știe. Spectatorii au ridicat brațele în salutul nazist chiar când Hitler se apropia, blocând complet linia de tragere. Bavaud nu a putut trage.

Ulterior, a fost arestat într-un tren care părăsea Germania. Gestapo-ul i-a descoperit arma și planurile, iar în 1941 a fost executat prin ghilotină la închisoarea Plötzensee din Berlin.

3. 1939: Bomba tâmplarului Georg Elser

Dacă ar fi existat o tentativă aproape reușită, aceasta a fost cea a lui Georg Elser, un tâmplar german care se opunea regimului nazist. Convins că Hitler va aduce Germania în pragul catastrofei, Elser a decis să acționeze singur.

Timp de luni de zile, el a lucrat în secret într-o berărie din München – Bürgerbräukeller, locul unde Hitler ținea anual un discurs comemorativ. Noapte de noapte, Elser a scobit un stâlp de piatră și a instalat o bombă cu temporizator.

Explozia a fost programată pentru 8 noiembrie 1939, la ora 21:20. Dar Hitler a plecat din sală mai devreme decât de obicei, deoarece dorea să ajungă la Berlin din cauza războiului abia început.

La ora 21:20 bomba a explodat, distrugând sala și ucigând opt persoane. Hitler plecase cu doar 13 minute înainte.

Elser a fost arestat în aceeași noapte la granița cu Elveția și executat în 1945.

4. 1943: Bomba ascunsă în sticle de coniac

Pe măsură ce războiul se întorcea împotriva Germaniei, rezistența internă din armată a început să crească. Unul dintre conspiratori era colonelul Henning von Tresckow.

În martie 1943, el a pus la cale un plan ingenios: o bombă ascunsă într-un pachet care părea să conțină două sticle de coniac Cointreau. Pachetul a fost plasat în avionul lui Hitler, cu un fitil de 30 de minute.

Conspiratorii așteptau vestea prăbușirii avionului. Aceasta nu a venit niciodată.

Când dispozitivul a fost recuperat, s-a descoperit cauza: siguranța bombei nu funcționase.

