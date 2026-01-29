Imaginea falsă poporului român despre Nicolae Ceaușescu

S-a scris mult despre ultimul lider autoritar al României socialiste și astăzi unii politicieni pot spune că a fost patriot și că a fost un model de conducător. Mulți sunt cei ce cred că a făcut bine poporului român și că s-a opus Uniunii Sovietice și temutului Leonid Brejnev. Tremura întreaga planetă când acționa conducătorul roșu de la Moscova și numai Nicolae Ceaușescu îi putea ține piept.

Popoarele au idei puține, ferme și greșite, dar nici politicienii nu se ridică peste mase și se mulțumesc cu traiul bun și să inoculeze tezele vechi. Nu se putea face excepție nici în cazul celui care mai este denumit conducător român și pe care românii îl admiră după ce i-au văzut pe patrioții care se numesc și democrați. Mulțimile trăiesc pe bază de iluzii și nu pot fi schimbate. Dimpotrivă. Pot fi manipulate astfel încât să creadă orice.

Nicolae Ceaușescu a fost cel mai supus sclav al Moscovei și permanent cerea armament scump de la stăpânii ce vindeau tehnică de luptă pentru a ține în viață industria cu destinație specială. România socialistă a primit spre 1970 un nou tip de mașină militară pe care Kremlinul n-o oferea statelor inamice. Este vorba despre BM-21 Grad, un lansator multiplu de rachete format dintr-un camion și 40 de tuburi pentru dirijarea proiectilelor reactive. Ansamblul avea masa de 10,8 t și fiecare rachetă o masă de 66 kg. Reprezenta o gură de foc deosebit de periculoasă prin debitul mare asupra țintelor de orice tip și puteau fi lovite suprafețe mari.

Era însă o povară cumplită pentru economia socialistă din cauza consumurilor ridicate și Moscova a fost de acord să ofere licența pentru producție locală. Cum camionul Ural era prea complicat, lansatorul a fost montat pe o mașină de tip SR -141 și a fost necesară reducerea numărului de tuburi la numai 21 pentru a nu se distruge structura de rezistență. A apărut APRA-21, model care a fost oferit și la export către state zise prietene de prin Africa. Era o variantă mai ieftină și mai ușor de întreținut decât ceea ce ofereau sovieticii, dar puterea de foc era drastic redusă. Problema sistemului de lansare era că necesita cel puțin o mașină de transport muniție și alte mijloace motorizate necesare funcționării unor divizioane pe lângă diviziile de infanterie.

Camionul SR-114 avea un motor uzat moral, pe benzină, și autoritățile comuniste de la București doreau trecerea pe motorină, un combustibil ce permitea sporirea autonomiei și reducerea cheltuielilor deoarece era mai ieftin. Nu era nici inflamabil precum derivatul ușor din petrol. S-a reușit cumpărarea unui grup energetic de la o firmă germană și astfel a apărut seria de camioane ROMAN. Nu s-a făcut trecerea pentru binele neamului românesc, ci pentru a se avea camioane fiabile în caz de război. Uzina din Brașov a primit ordin să livreze cât mai multă tehnică motorizată și a apărut lansatorul multiplu de rachete denumit APRA-40, cel care putea să lanseze câte 40 de lovituri la fiecare salvă.

Camionul DAC 665 T și sistemul de lansare ajungeau la o masă de 17,65 t și era dublu ca masă în raport cu modelul precedent. Inițial era însoțit de un camion de aprovizionare ce aducea 80 de lovituri de rezervă, dar s-a procedat la o modernizare și s-a ajuns la 120 de rachete. Toate aceste sisteme militare au fost asamblate în perioada în care economia României dădea semne de oboseală și s-a ajuns la o datorie externă ridicată și apoi dictatorul a cerut plata sumelor către străini fără să se țină cont de suferințele oamenilor. Producția de armament reactiv a continuat și chiar s-a intensificat. A existat chiar o variantă de automobil ARO cu 12 sisteme de ghidare și care a fost produsă în epoca în care exista mâncare pe cartelă.

Nicolae Ceaușescu nu putea să fie patriot adevărat și să primească dreptul să producă tehnică militară sovietică pe bază de proiecte realizate în laboratoarele secrete. A fost omul revoluției mondiale și se pregătea să participe la marele război pentru transformarea lumii într-un singur lagăr, așa cum se întâmplă astăzi cu militarii din Coreea de Nord pe frontul din Ucraina. Poporul român ar fi urmat să fie masacrat în luptele cu armatele lagărului capitalist și rezultatul final ar fi fost un sistem comparabil cu cel din Coreea de Nord. Acesta era visul liderului de pe malurile Dâmboviței și nu avea vreo urmă de legătură cu un viitor luminos și fericit al neamului românesc.

România a fost o țară bogată, dar a avut conducători uimitori prin fanteziile și deciziile luate.

Foto sus: © „ Fototeca online a comunismului românesc ”, cota: 87/1976

Mai multe pentru tine...