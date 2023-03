Patrimoniul antic din Ucraina, în pericol

Pe parcursul lui 2022, trupele ruse au înaintat rapid în nord, către Kiev și Harkov, dar au fost treptat împinse înapoi, iar aceste centre urbane, precum și orașele sudice Odesa și Mikolaiv, au rămas ținte ale bombardamentelor. În aceste orașe universitare sau în apropierea siturilor antice sunt concentrate instituțiile de cercetare dedicate Antichității din Ucraina.

Patrimoniul antic al Ucrainei din teritoriile neocupate de ruși face obiectul unor măsuri de protecție din partea statului ucrainean, sprijinite de organizații străine, precum International Council of Museums ‒ France sau Polish Support Center for Culture in Ukraine.

Cea din urmă structură, cu sediul în Polonia, coordonează răspunsurile poloneze și internaționale la nevoile muzeelor și instituțiilor de cercetare ucrainene. Ea se bazează pe arheologii ucraineni care au rămas în țară, precum Victoria Kotenko, de la Institutul de Arheologie din Kiev.

Specialistă în ceramica greacă produsă în Chersonesul Tauric, actualul Sevastopol din Crimeea, Victoria Kotenko s-a concentrat, după anexarea acestui teritoriu în 2014 de către Rusia, pe studierea acestor artefacte în restul teritoriului ucrainean. În ultimele luni, prioritățile sale s-au schimbat, astfel încât ea pune în legătură muzeele și centrele de cercetare ucrainene cu structurile internaționale de sprijin.

De exemplu, datorită livrării de scannere, arhivele Institutului de Arheologie din Kiev sunt în curs de digitalizare pentru a păstra memoria săpăturilor efectuate în Ucraina. Rezervația arheologică de la Olbia Pontica, o colonie grecească fondată în secolul al VI-lea î.Chr., lângă gura de vărsare a Bugului, a primit cutii mari de plastic și pungi resigilabile pentru artefacte, cutii de carton pentru documente, folie cu bule, spumă, polistiren, bandă adezivă, mănuși etc., în vederea inventarierii și împachetării colecțiilor. În acest fel, ele sunt protejate și mai ușor de evacuat, dacă Ministerul Culturii Ucrainei va lua această decizie.

Celelalte centre de cercetare importante, în special cele din Harkov și Odesa, au primit, de asemenea, același tip de donații. În Odesa, Muzeul de Arheologie este închis pentru vizitatori, expoziția permanentă fiind demontată și pusă la adăpost. Inventarierea este încetinită de lipsa de energie electrică.

Distrugeri în perimetrul siturilor arheologice, kurgane transformate în observatoare, jafuri

Confruntarea armată directă afectează, de asemenea, patrimoniul antic. Deși mai multe instituții, precum Muzeul de Istorie Locală din Ivankiv, au fost afectate de lupte, în afara Muzeului din Mariupol niciun alt muzeu care se ocupă cu istoria antică nu a fost afectat de lupte.

În schimb, distrugerile au apărut în principal la siturile arheologice. Rezervația arheologică de la Olbia, din apropierea orașului Mikolaiv, a fost atinsă uneori de obuze și de rachete rusești. Lucrările de fortificare din acest război au dus adeseori la distrugerea siturilor arheologice. Multe kurgane au fost transformate în observatoare, deoarece dominau stepa.

Acestea au fost deteriorate atât de lucrările de fortificare, cât și de lupte. Dacă uneori, ca în nordul Odesei în mai 2022, sau în regiunea Herson în decembrie 2022, în timpul săpării tranșeelor descoperirile arheologice sunt depuse în cel mai apropiat muzeu, aceasta este mai degrabă excepția decât regula, mai ales în apropierea liniei frontului.

În timp ce ucrainenii au comunicat pe larg pe diverse rețele sociale despre această acțiune de conservare a patrimoniului realizată de trupele lor, nu există nimic de acest gen din partea Rusiei.

Jefuirea arheologică în spatele liniei frontului pare să se intensifice puternic, în timp ce forțele de ordine sunt din ce în ce mai implicate în conflict (vânătoare de spioni, evacuarea civililor etc.). În ultimele luni ale anului 2022 s-a constatat că numărul monedelor din sudul Ucrainei puse în vânzare atât pe site-urile de licitații ucrainene, cât și pe cele occidentale a crescut semnificativ, după o perioadă de scădere. Este greu de spus dacă aceste monede provin din descoperiri recente, dacă au fost tezaurizate anterior sau sunt obiecte din muzee jefuite. Fenomenul reflectă în orice caz nevoia de bani a populației locale.

În sud, soarta colecțiilor muzeale din teritoriile ocupate e incertă

În februarie și martie 2022, armata rusă a avansat rapid în sudul Ucrainei, cucerind sau înconjurând în câteva zile orașele Herson, Melitopol, Berdiansk și Mariupol. Colecțiile muzeelor de istorie locală din Melitopol, Herson și Mariupol au avut parte de destine diferite. Aceste muzee prezintă unele dintre rezultatele săpăturilor din necropolele și așezările scitice și sarmatice din zonă.

Melitopol

În Melitopol, unele dintre obiecte au putut fi ascunse de personalul muzeului înainte ca orașul să fie cucerit. Dar după câteva zile, în urma unui denunț, trupele rusești au descoperit colecțiile ascunse. Directorul numit de ruși al muzeului din Melitopol, Evgheni Gorlacev, a prezentat chiar pentru presa rusă colecțiile astfel identificate, concentrându-se pe cele care sunt semnificative pentru publicul din Rusia: obiectele scitice și cele legate de Al Doilea Război Mondial, așa-numitul Mare Război pentru Apărarea Patriei (1941-1945). Gorlacev a susținut chiar că trupele ruse au salvat colecțiile, împiedicând evacuarea lor în Ucraina neocupată.

În mai 2022, muzeul a găzduit o expoziție temporară despre gubernia țaristă Taurida, care a funcționat între 1802 și 1917, cuprinzând, sub conducerea Moscovei, cea mai mare parte a teritoriilor ucrainene ocupate acum de Rusia la vest de Mariupol și Crimeea.

În decembrie 2022, alături de expoziții de ambalaje de bomboane, de lucrări ale artiștilor locali și de produse industriale din regiune, în cadrul muzeului a fost vernisată o mini-expoziție despre un agent al NKVD, poliția politică sovietică precursoare a KGB, născut în Melitopol.

Mariupol

În Mariupol, unde s-au purtat lupte grele aproape trei luni, Muzeul Regional de Istorie a fost avariat. Potrivit directorului muzeului, care colaborează cu ocupantul rus, au rămas neafectate doar 5% din colecții. Restul au fost fie distruse în timpul luptelor, fie jefuite sau ascunse pentru a scăpa de ocupanți. Din cauza stării în care se află muzeul din Mariupol, ceea ce a mai rămas din colecții a fost evacuat la Donețk, sediul Republicii Populare Donețk, nerecunoscută la nivel internațional.

Parlamentarii din Republica Populară Donețk au lansat acțiunea „Să ajutăm muzeele împreună”, pentru a conserva și evacua colecțiile muzeale din teritoriile cucerite din Donbas cu ajutorul trupelor rusești. După cum se temea încă din 26 aprilie 2022 ministrul ucrainean al Culturii și Politicii Informaționale, Oleksandr Tkacenko, odată cu anexarea celei mai mari părți a Donbasului aceste obiecte s-au alăturat colecțiilor rusești.

Direcția principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei susține că în zonele ocupate de trupele rusești oameni înarmați confiscă deopotrivă colecțiile private și pe cele publice, pentru a le trimite în Crimeea. Informația a putut fi confirmată indiscutabil doar pentru muzeul din Herson.

Herson

Hersonul a fost ocupat de trupele rusești la doar o săptămână de la începutul invaziei ruse, astfel încât colecțiile de patrimoniu din zonă nu au putut fi evacuate în timp util în restul Ucrainei. În perioada ocupației rusești, Muzeul de Istorie Locală din Herson s-a redeschis cu o expoziție temporară sosită de la Sankt Petersburg, dedicată generalului Aleksandr Suvorov, care, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, a contribuit decisiv la cucerirea de către Rusia a teritoriilor de la Marea Neagră prin victoriile sale asupra tătarilor și turcilor. Scopul expoziției a fost de a marca integrarea, prin cultură, a acestei regiuni în Rusia.

În octombrie 2022, confruntați cu o contraofensivă ucraineană, rușii au evacuat treptat Hersonul, inclusiv cea mai mare parte a patrimoniului cultural, cu ajutorul angajaților muzeelor din Crimeea. Printre artefactele antice de la Muzeul de Istorie Locală astfel înstrăinate se numără probabil inclusiv monede bătute la Histria, găsite pe valea Niprului, în special la Visunți, la câțiva kilometri nord de Herson. Astfel, o parte din colecțiile muzeelor din Herson se află în prezent în Crimeea, în special în Simferopol.

Aceste artefacte de pe un teritoriu al cărui control de către Rusia nu a fost niciodată recunoscut internațional trebuie să fie returnate Ucrainei în mod legal, în conformitate cu Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. În timp ce îndepărtarea lor din zonele de luptă de către forțele rusești este legală, aceasta ar fi trebuit să fie efectuată în acord cu autoritățile ucrainene, cu scopul de a permite ca acest patrimoniu ucrainean să se întoarcă pe teritoriul ucrainean neocupat, nu să devină parte a colecțiilor rusești.

După eliberare, Muzeul de Istorie din Herson se confruntă cu lipsa energiei electrice necesare actualizării inventarului și pentru a determina amploarea a ceea ce a dispărut din februarie 2022. Se pare că, în timp ce o parte însemnată a colecțiilor expuse a fost înstrăinată, cele mai grele și mai voluminoase piese, cum ar fi inscripțiile, inclusiv pisaniile de la Cetatea Albă din vremea lui Ştefan cel Mare, au rămas în muzeu. De asemenea, se pare că muzeele din Crimeea se pregătesc ele însele pentru evacuarea colecțiilor lor, adunând materialele necesare (lăzi, ambalaje) și identificând ceea ce trebuie evacuat cu prioritate.

Fragmentul face parte din articolul „Patrimoniul antic din Ucraina, în pericol”, publicat în numărul 253 al revistei Historia, disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 februarie - 14 martie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: Getty Images, Viktoria Musiyko