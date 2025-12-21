Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939

Anul 1939. Ianuarie. Ger cumplit prin Europa. Oamenii stau prin case sau merg zgribuliți spre locurile de muncă și se gândesc ce să mai facă să le fie bine. Grijile zilnice erau multe și fiecare om era preocupat să obțină ceva bani pentru a avea un trai mai bun și mai fericit.

Existau însă și politicieni prin cabinete frumos decorate și încălzite, dar care simțeau că nu fac suficient pentru a-și justifica existența în cele mai înalte funcții. Un lider a decis pe 11 ianuarie că trebuie să fie desființat comisariatul care răspundea de industria specială și se poate crede că decizia lui Stalin a fost luată pentru că nu s-a muncit bine și producția a fost puțină și de slabă calitate. Greșit! Dictatorul de la Kremlin era deosebit de mulțumit de activitate, dar dorea și mai mult. Au fost înființate patru comisariate: al industriei construcțiilor navale, al armamentului, al munițiilor și al construcției de avioane. Fiecare responsabil era obligat să sporească livrările de tehnică militară și cantitățile să crească în timp scurt.

Decizia din 11 ianuarie 1939 a trecut neobservată în istoriografia mondială, dar valoarea i-a fost subliniată de către Victor Suvorov în lucrarea Ziua M. Înființarea a patru ministere care să se ocupe de producția destinată armatei însemna că statul sovietic se pregătea de o mare ofensivă militară și aceasta nu putea să fie decât revoluția mondială sau cucerirea întregii planete, visul lui Lenin, și Stalin jurase că-l va împlini. A fost jertfit totul pentru atingerea acestui ideal și ocazia măreață a apărut în anul 1939.

Supradimensionarea industriei militare poate să pară o politică interesantă din partea unui conducător din moment ce sunt ridicate fabrici dotate cu utilaje moderne și care realizează produse de o calitate deosebită. Nu trebuie ca un cititor să trăiască prin credințe și iluzii. Armamentul de orice tip se obține greu și cu costuri ridicate. Produce apoi perfect nimic. Iosif Stalin era condamnat să treacă la acțiuni militare împotriva statelor vecine pentru a nu se sufoca renumita economie planificată. Trebuia să fie consumată tehnica realizată pentru cucerirea de noi popoare și resurse necesare susținerii efortului de război. Totuși, Stalin dorea ca lumea capitalistă să nu se coalizeze împotriva Uniunii Sovietice și aștepta momentul în care să dezlănțuie ofensiva. Acest prilej a venit în august 1939 și Kremlinul a procedat în așa fel încât Germania să lupte contra fostei Antante Cordiale. Armata Roșie a început apoi să acapareze teritorii capitaliste din vest cu cheltuieli minime, doar Finlanda fiind o marea eroare de strategie.

Războiul mondial a fost decis încă din ianuarie 1924 și s-a muncit intens până la 11 ianuarie 1939, zi în care înființarea a patru ministere destinate producției de armament a arătat care urma să fie viitorul omenirii. Marele pârjol universal urma să înceapă.

Foto sus: Stalin (© Wikimedia Commons)

