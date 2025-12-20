John Walker, spionul care a vândut sovieticilor cifrul comunicațiilor navale americane

În octombrie 1967, maistrul militar John Walker a intrat în ambasada URSS și le-a oferit sovieticilor cheile de cifru (pentru luna următoare) ale mașinii de codare/decodificare KL-47, fapt ce a permis interceptarea comunicațiilor navale americane. În afara cheilor zilnice de cifru, sovieticii au beneficiat de cel puțin 10 mașini de codare intacte în urma incidentului navei de cercetare electronică USS Pueblo, capturată cu întregul echipaj de către nord-coreeni în ianuarie 1968, permițându-le să intercepteze comunicațiile SUA de multe ori imediat după ce erau transmise.

Era începutul unei colaborări care a durat până în mai 1985. Înainte de trecerea în rezervă în 1975, Walker l-a atras pe un prieten de-al său, maistrul militar Jerry Whitworth, care a procurat în continuare cheile de codare în perioada 1975-1982. De asemenea, Walker l-a convins pe fratele său, Arthur Walker (locotenent-colonel în rezervă, dar care lucra pentru o firmă de construcții navale), să furnizeze informații clasificate despre construcția de nave.

În 1983, l-a recrutat pe fiul său, Michael, să furnizeze informații clasificate, după ce s-a înrolat în forțele navale. De la bordul portavionului cu propulsie nucleară USS Nimitz, Michael Walker a copiat peste 1.500 de documente clasificate, pentru tatăl, său referitoare la sisteme de armament naval, arme nucleare, proceduri de comandă-control.

De-a lungul timpului, cercul de spionaj a mai furnizat manuale tehnice și proceduri de codare/decodare pentru mașinile de cifru KW-37, KWR-37 și altele.

Consecințele pentru SUA au fost catastrofale. Timp de aproape două decenii, sovieticii au putut decripta peste un milion de mesaje ale marinei americane referitoare la operațiuni, tactici și proceduri sau capabilități, furnizând un avantaj strategic imens pentru Uniunea Sovietică, dacă Războiul Rece s-ar fi transformat într-un conflict militar. Traficul interceptat i-a informat pe sovietici despre apărarea antirachetă, tehnologia rachetelor de croazieră, precum și despre vulnerabilități ale sateliților de cercetare.

Secretele submarinelor cu propulsie nucleară purtătoare de rachete balistice intercontinentale erau inestimabile pentru sovietici. Walker a spionat într-o perioadă când SUA beneficiau de o superioritate netă pe mare asupra sovieticilor. Submarinele americane dispuneau de echipamente și dezvoltaseră măsuri care le permiteau să acționeze silențios, fără a fi descoperite, spre deosebire de zgomotoasele submarine sovietice. Rachetele de la bordul acestor submarine erau considerate cele mai sigure din triada nucleară a SUA, mai puțin vulnerabile decât bazele terestre care adăposteau ICBM sau cele de la bordul bombardierelor strategice B-52 de la acea vreme.

Materialul criptografic furnizat de cercul de spionaj Walker i-a sprijinit pe sovietici să dezvolte contramăsuri pentru a împiedica executarea de lovituri prin surprindere sau de represalii masive. În Vietnam s-a observat că anumite ținte erau evacuate înainte de a fi bombardate de avioane B-52 sau întărite cu mijloace AA. Sovieticii au distribuit puține informații – evident, pentru protejarea prețioasei surse – forțelor nord-vietnameze despre obiectivele loviturilor aeriene și când vor fi executate.

Datorită informațiilor furnizate de locotenent-colonelul KGB Valeri Martînov, FBI i-a arestat pe membrii cercului de spionaj în mai 1985. La rândul său, Martînov a fost trădat de Aldrich Ames, ofițer CIA care și-a oferit serviciile KGB în aprilie 1985, arestat și executat în 1987. Ames a fost prins în februarie 1994 datorită unui alt ofițer KGB, Alexander Zaporojschi, unul dintre cei patru ruși care au spionat pentru americani/britanici și predați la schimb la Viena în iulie 2010 cu cei 10 ofițeri SVR ilegali capturați în SUA.

Walker a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a murit în închisoare în august 2014 înainte de eliberarea condiționată în 2015, după 30 de ani de închisoare. Fratele său, Arthur Walker, a murit de asemenea în închisoare în iulie 2014, iar Michael Walker, după 15 ani petrecuți în penitenciar, a fost eliberat în anul 2000. Jerry Whitworth (n. 1939) încă se află după gratii după ce a primit cea mai grea pedeapsă din cvartetul de spionaj – 365 de ani de închisoare.

Află cum a ajuns omenirea la un pas de conflict nuclear în numărul 52 al revistei Historia Special (revista:special/52), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 25 septembrie - 21 decembrie 2025, și în format digital pe paydemic.com.

Foto sus: Spionul John Walker (stânga), condus către un centru de detenție (© Getty Images)

Mai multe pentru tine...