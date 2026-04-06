Delegație vietnameză, condusă de vicepremierul Le Thanh Nghi, în vizită în România (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 441/1966)

Nicolae Ceaușescu în război pe viață și pe moarte cu SUA

📁 Comunismul in România
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Se pune astăzi întrebarea de ce România socialistă n-a putut să progreseze rapid și a urmat o decădere abruptă din 1980. Erau evident vicii ale sistemului economic socialist, dar prăbușirea s-a produs din alt motiv. Problema principală era reprezentată de existența în fruntea statului a lui Nicolae Ceaușescu, cel care a fost văzut o vreme drept un conducător deschis la minte și mai apropiat de normalitatea colaborării cu lumea occidentală.

România socialistă a primit ceva credite și tehnologie capitalistă, ceea ce a permis o înflorire de moment a economiei. Calea începută îndeosebi după 1965 n-a mai dat rezultate și a urmat dezastrul din ultimul deceniu de existență a regimului impus de tancurile sovietice.

Adevărul pe care mulți nu vor să-l vadă a fost amintit de istoricul Petre Opriș în cartea România în Organizația Tratatului de la Varșovia, dar autorul n-a insistat pe problemele economice. Se amintește în paginile volumului că Nicolae Ceaușescu a dorit cu orice preț să se implice în conflictul din Vietnam și a fost trimis în 1972 un ajutor nerambursabil care a constat din 2.500 arme AKM, 250 puști-mitralieră RPK și 400 de aruncătoare de grenade RPG-7. Statul comunist era deosebit de generos și au fost puse în lăzi și 6.000 de lovituri pentru aruncătorul ce era un simbol al lumii comuniste.

Muncitorii români prelucrau minereul de fier importat până la nivel de arme, era consumată energie electrică din belșug și apoi totul era oferit gratis statului din Extremul Orient. Era absolut normal să nu fie găsite mărfuri pe piață și satele să fie uitate în autarhia lor. Magazinele sătești vindeau din belșug alcool și țigări pentru a smulge de la săteni cantități cât mai ridicate de valută socialistă pentru a menține cât de cât piața locală.

A fost trimis ajutor tot nerambursabil care consta și din 500 km de cablu telefonic de campanie, un material scump deoarece era proiectat să fie rezistent la factorii de mediu și la problemele exercitate de munițiile militare din ce în ce mai puternice și mai numeroase pe câmpul de luptă. Populația nu avea dreptul la telefoane individuale și comunele aveau un număr limitat de posturi pentru întreținerea discuțiilor la distanță. Primăriile, posturile de Miliție, școlile și cooperativele agricole puteau să beneficieze de tehnică modernă de telecomunicații. Populația trebuia să muncească numai și numai pentru realizarea revoluției mondiale.

Spionajul occidental nu stătea chiar cu mâinile în sân și s-a comunicat forurilor de conducere că liderul de la București este la fel ca orice conducător comunist și folosește banii pentru realizarea unei producții de război. Relațiile comerciale n-au fost rupte, dar s-a avut grijă ca nivelul acestora să fie din ce în ce mai scăzut și să fie pus accentul pe mărfuri ieftine și fără livrări de tehnologie înaltă. A urmat o prăbușire economică din care nu s-a mai revenit, mai ales că dictatorul a introdus și plata datoriei externe în mod forțat.

Unii români încă trăiesc cu ideea că Nicolae Ceaușescu a fost un patriot adevărat, dar nici nu bănuiesc că patria socialistă a fost condusă de un feroce tigru stalinist, cel ce era interesat doar de victoria lagărului comunist în confruntarea cu lumea capitalistă. Ajutorul nerambursabil din 1972 a fost doar o mică parte din ceea ce s-a consumat pentru realizarea iluziei de revoluție mondială sau cucerirea întregii planete în numele ideologiei de extrema stângă.

Mai multe pentru tine...
Războiul din Vietnam și relațiile româno americane jpeg
Războiul din Vietnam și relațiile româno-americane
Foto sus: O delegaţie din Vietnam, în frunte cu Ho Si Min, primită pe aeroportul Băneasa de conducerea Partidului Comunist Român, în august 1957 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 15/1957)
Armele trimise de România comunistă în Vietnam
Semnarea documentelor privind ajutorul nerambursabil acordat Vietnamului de România (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 446/1966)
Camioane și mașini grele trimise de Ceaușescu în Vietnam
Ruinele palatului din Knossos (© Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
De ce a dispărut cea mai veche civilizație europeană?
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s a putut și azi nu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
TheDeathofEdmundIronsideintheCambridgeUniversityLibrary 1 d0a95c1 e1775130840767 webp
📁 Istorie Medievală Universală
A inspirat Biblia moartea grotescă a unui rege medieval?
Războiul din Bosnia 1992 1995: între regionalizare, islamizare şi genocid jpeg
📁 Istorie contemporană
Războiul din Bosnia 1992-1995: între regionalizare, islamizare şi genocid
Nașterea lui Iisus Hristos, reprezentată în Catedrala Națională din București (© MIHAIL / Wikimedia Commons)
📁 Istoria Religiilor
Când s-a născut, de fapt, Iisus Hristos?
„Burst of Joy”, fotografie de Slava "Sal" Veder", Associated Press (© Wikimedia Commons)
📁 Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Povestea tristă din spatele unei „explozii de bucurie”
Top 5 cele mai bune filme despre viaţa lui Iisus Hristos jpeg
📁 Recomandări de film
Top 5 cele mai bune filme despre viaţa lui Iisus Hristos
Ce simbolizează fiecare zi din Săptămâna Patimilor De ce este Vinerea Mare cea mai neagră zi a creştinismului? jpeg
📁 Istoria Religiilor
Ce simbolizează fiecare zi din Săptămâna Patimilor. De ce este Vinerea Mare cea mai neagră zi a creştinismului?
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Știați că ducele Ioan Corvin avea probleme locomotorii?