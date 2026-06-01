Istoria unei fotografii: Târgul Moșilor din București, în urmă cu un secol

Târgul Moșilor, situat pe terenul din Câmpul Moșilor, reprezenta unul dintre cele mai importante evenimente organizate în Bucureștiul secolului al XIX-lea. Acesta începea cu prima luni a sărbătorii Rusaliilor și culmina cu joia Moșilor, atunci când târgul era vizitat de reprezentanți ai familiei regale.

Scopul principal al organizării acestui târg era procurarea materialelor necesare pomenirii morților (străchini, oale, linguri de lemn), care avea loc sâmbăta înaintea sărbătorii Rusaliilor, numită Sâmbăta Moșilor, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Semnificația termenului de „moși” provine de la denumirea generică pentru strămoșii mitici, pe linie bărbătească, dar și de la denumirea unor sărbători populare dedicate acestora, care se aflau în preajma zilelor de cumpănă ale anotimpurilor marcate de solstiții și echinocții.

Orice sărbătoare dedicată strămoșilor mitici e însoțită, în mod obligatoriu, de ofrande (pomeni rituale), care au menirea de a-i îmbuna pe acești zei tutelari ai casei, ai neamului și ai gospodăriei.

În mentalul tradițional, în jurul acestei sărbători s-au creionat o serie de credințe, dintre care amintim: „La Sâmbăta Moșilor este obiceiul a se da de pomană oale, doniți (cofițe) și străchini cu mâncare (friptură de miel, orez, cireși); iar în donițe și oale, cei cu dare de mână pun vin; la fiecare oală și doniță se leagă câte un buchețel de flori și o lumânare pentru sufletul morților. La romani era credința că morții ies din morminte și se hrănesc din prinoasele ce li se aduc, credință care există și la noi că, de la joia Mare dinaintea Paștilor și până la Rusalii, Raiul este deschis și morții petrec printre cei vii. (...) ” (Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară la români, 1910)

Fotografia pe care o aducem în atenția dumneavoastră face parte dintr-un album păstrat în colecția Muzeului Municipiului București din anul 1927, care surprinde atmosfera Târgului Moșilor din București, mai exact un stand de ceramică utilitară, cu numeroase oale, ulcioare, străchini.

În anul 1927, târgul avea loc cu aceeași efervescență specifică perioadei interbelice, fiind un amestec fascinant de bâlci, târg și nu, în ultimul rând, comemorare religioasă. Imaginea surprinsă este un document vizual deosebit de valoros pentru înțelegerea vieții cotidiene și a culturii materiale românești. Aceasta nu reflectă doar activitățile comerciale, ci și un aspect social important al epocii - întâlnirea dintre oameni, schimbul de bunuri și de informații, toate surprinse într-un cadru animat.

Astfel de acțiuni de la târg erau considerate activități importante din viața comunităților rurale, oferind ocazia meșteșugarilor să-și vândă produsele și să interacționeze cu alți membri ai societății.

De-a lungul timpului, târgurile și piețele din București au devenit importante noduri culturale și economice în care oamenii se strâng pentru a vinde și cumpăra mărfuri, a socializa și a experimenta tradiții locale.

Autor text: Dr. Silvia Iordache, șef secție Antropologie Urbană, Muzeul Municipiului București

Foto sus: Prezentare stand de vânzare obiecte de ceramică, Târgul Moșilor din București, 1927, (© Colecția de fotografii, cărți poștale, clișee fotografice, Muzeul Municipiului București)

Mai multe pentru tine...