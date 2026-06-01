Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Prezentare stand de vânzare obiecte de ceramică, Târgul Moșilor din București, 1927 (© Colecția de fotografii, cărți poștale, clișee fotografice, Muzeul Municipiului București)

Istoria unei fotografii: Târgul Moșilor din București, în urmă cu un secol

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Dr. Silvia Iordache

Târgul Moșilor, situat pe terenul din Câmpul Moșilor, reprezenta unul dintre cele mai importante evenimente organizate în Bucureștiul secolului al XIX-lea. Acesta începea cu prima luni a sărbătorii Rusaliilor și culmina cu joia Moșilor, atunci când târgul era vizitat de reprezentanți ai familiei regale.

Scopul principal al organizării acestui târg era procurarea materialelor necesare pomenirii morților (străchini, oale, linguri de lemn), care avea loc sâmbăta înaintea sărbătorii Rusaliilor, numită Sâmbăta Moșilor, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Semnificația termenului de „moși” provine de la denumirea generică pentru strămoșii mitici, pe linie bărbătească, dar și de la denumirea unor sărbători populare dedicate acestora, care se aflau în preajma zilelor de cumpănă ale anotimpurilor marcate de solstiții și echinocții.

Orice sărbătoare dedicată strămoșilor mitici e însoțită, în mod obligatoriu, de ofrande (pomeni rituale), care au menirea de a-i îmbuna pe acești zei tutelari ai casei, ai neamului și ai gospodăriei.

În mentalul tradițional, în jurul acestei sărbători s-au creionat o serie de credințe, dintre care amintim: „La Sâmbăta Moșilor este obiceiul a se da de pomană oale, doniți (cofițe) și străchini cu mâncare (friptură de miel, orez, cireși); iar în donițe și oale, cei cu dare de mână pun vin; la fiecare oală și doniță se leagă câte un buchețel de flori și o lumânare pentru sufletul morților. La romani era credința că morții ies din morminte și se hrănesc din prinoasele ce li se aduc, credință care există și la noi că, de la joia Mare dinaintea Paștilor și până la Rusalii, Raiul este deschis și morții petrec printre cei vii. (...) ” (Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară la români, 1910)

Fotografia pe care o aducem în atenția dumneavoastră face parte dintr-un album păstrat în colecția Muzeului Municipiului București din anul 1927, care surprinde atmosfera Târgului Moșilor din București, mai exact un stand de ceramică utilitară, cu numeroase oale, ulcioare, străchini.

În anul 1927, târgul avea loc cu aceeași efervescență specifică perioadei interbelice, fiind un amestec fascinant de bâlci, târg și nu, în ultimul rând, comemorare religioasă. Imaginea surprinsă este un document vizual deosebit de valoros pentru înțelegerea vieții cotidiene și a culturii materiale românești. Aceasta nu reflectă doar activitățile comerciale, ci și un aspect social important al epocii - întâlnirea dintre oameni, schimbul de bunuri și de informații, toate surprinse într-un cadru animat.

Astfel de acțiuni de la târg erau considerate activități importante din viața comunităților rurale, oferind ocazia meșteșugarilor să-și vândă produsele și să interacționeze cu alți membri ai societății.

De-a lungul timpului, târgurile și piețele din București au devenit importante noduri culturale și economice în care oamenii se strâng pentru a vinde și cumpăra mărfuri, a socializa și a experimenta tradiții locale.

Autor text: Dr. Silvia Iordache, șef secție Antropologie Urbană, Muzeul Municipiului București

Foto sus: Prezentare stand de vânzare obiecte de ceramică, Târgul Moșilor din București, 1927, (© Colecția de fotografii, cărți poștale, clișee fotografice, Muzeul Municipiului București)

Mai multe pentru tine...
Sfârșitul unei tradiții: Bâlciul Moșilor jpeg
Sfârșitul unei tradiții: Bâlciul Moșilor
Târgul Moșilor în perioada interbelică. Foto: Florin Mardale, „București, o poveste ilustrată (1918-1947)”
Târgul Moșilor în perioada interbelică
Membri ai Familiei Regale în vizită la Târgul Moșilor (© Colecția „Fotografii, cărți poștale și clișee fotografice”, Muzeul Municipiului București)
Vizita Familiei Regale la Joia Moșilor
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
📁 Istoria Filmului
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
Tancuri sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (RIA Novosti Commons)
📁 Al Doilea Război Mondial
Câte tancuri a produs Uniunea Sovietică în anii premergători izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial?
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
📁 Comunismul in România
Minereul de fier, metalurgia și coșmarul reprezentat de plata datoriei externe
Ion Gheorghe Maurer: Ceaușescu a adoptat copiii pe care Elena îi făcuse cu alții și i a mai făcut și el un copil jpeg
📁 Comunismul in România
Ion Gheorghe Maurer: Ceaușescu a adoptat copiii pe care Elena îi făcuse cu alții și i-a mai făcut și el un copil
altstetten german courtly love manuscript jpg
📁 Istorie Medievală Universală
Se căsătoreau oamenii în Evul Mediu la 12-13 ani? Ce zic documentele
Monede din tezaurul de la Stăncuța (© Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Tetradrahmele de tip Thasos din tezaurul de la Stăncuța
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
Liviu Rebreanu
📁 Biografii
Ultimele clipe din viața lui Liviu Rebreanu, povestite de soția scriitorului
37910 xl jpg jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum şi-a transformat Liviu Rebreanu execuţia fratelui său de pe front într-un roman tradus în opt limbi