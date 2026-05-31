Câte tancuri a produs Uniunea Sovietică în anii premergători izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial?

S-a scris mult despre faptul că statul sovietic nu era pregătit de un conflict mondial și că avea tehnica militară perimată și chiar puțină la anumite capitole. Povestea a fost repetată în diferite forme de către savanții ce erau pe linia partidului sau care au scris în stil patriotic.

Dacă sunt analizate memoriile mareșalului G. K, Jukov, care au reprezentat ceea ce a vrut propaganda de partid să treacă pentru cititori, se va vedea imediat că istoricii au inventat un trecut după gustul celor ce erau la putere în palatele Moscovei, mereu darnici cu onoruri, funcții și bani. Autorul ar fi avut știință despre existența a peste 7.000 de tancuri produse de la 1 ianuarie 1939 la 22 iunie 1941, ceea ce era, firește, puțin.

Să presupunem că era cu adevărat puțin. Autorul nu dă un termen de comparație, dar se poate calcula cam câte divizii se puteau forma din aceste mașini. O mare unitate blindată cuprindea 200 de care de luptă, ceea ce înseamnă că Stalin avea o armată formată din 35 de divizii. Era o forță de șoc fără egal în lume și nici nu bănuiau germanii ce-i așteaptă dincolo de frontieră.

Iosif Stalin s-a pregătit în mod deosebit pentru război, dar ostilitățile au început mai devreme decât era așteptat și s-a ajuns în situația ca Wehrmachtul să dea o lovitură puternică prin binomul tanc – avion. Armata Roșie a fost obligată să se apere fără planuri și hărți, ceea ce a dus la pierderi cumplite.

Se poate scrie repede că erau tancuri vechi, uzate moral sau fizic și că nu se mai găseau piese de schimb pentru reparațiile absolut necesare unor mașini ce funcționau în teren dificil. Problema pentru cei care au făcut tot felul de teorii istoriografice a fost că industria a furnizat 1.861 de tancuri din modelele KV-1 și T-34. Totalul este contestat de unii istorici, dar nu mai contează dacă socotelile indică o depășire a pragului de 2.000 de unități. Ar fi fost disponibile blindate pentru formarea a nouă divizii complete cu tehnică nouă la care nici nu visau militarii germani. Poate inginerii obsedați de afirmare personală erau dornici să pună în practică proiectele la care tot desenau. Numai utilizarea tancurilor noi ar fi asigurat o superioritate zdrobitoare în raport cu ceea ce aveau germanii mobilizat în est. Raportul de forțe la capitolul blindate moderne era de 1.861 la zero în favoarea Armatei Roșii.

Iosif Stalin a fost folosit apoi drept vinovatul principal pentru înfrângerile din 1941, dar mereu s-a omis prezentarea cauzei fundamentale a pătrunderii germanilor până la periferiile Moscovei. Cartea mareșalului Jukov a apărut în anul 1969, dar s-a tot mers pe ideea că Armata Roșie nu era pregătită de un război cu trupele germane și că tehnica de luptă era puțină sau perimată. Adevărul a rămas o floare rară până-n zilele noastre, epocă în care computerele ajută deosebit de mult la manipularea maselor prin răspândirea tezelor vechi.

Foto sus: Tancuri sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

