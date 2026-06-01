Nicolae Ceaușescu, plata datoriei externe și subminarea sănătății poporului român

Nicolae Ceaușescu a luat măsuri din punct de vedere politic și deciziile aplicate au făcut parte din marele proiect stalinist de construire a unui lagăr socialist. Nu aveau vreo legătură cu fericirea maselor de români. Mulți cred că măsura de achitare a datoriei externe a fost ceva pozitiv la scara istoriei prin faptul că România socialistă a fost singurul stat care a realizat o astfel de operă. Era o patrie mândră, dar făcea parte din cadrul unui lagăr ideologic.

Achitarea sumelor de bani datorate creditorilor străini a fost realizată prin reducerea consumului intern și prin forțarea exporturilor de produse de calitate. Tot ce era mai bun pleca peste frontiere și astfel era strânsă valuta forte necesară rambursării creditelor și cumpărării de produse industriale pentru dotarea fabricilor de care era mândru regimul.

Din păcate, datele statistice demonstrează că regimul totalitar a luat măsuri deosebit de dure în vederea atingerii obiectivului și au fost reduse cumpărările de produse alimentare care ar fi asigurat o mai bună funcționare a corpului uman. Dacă în 1980 au fost aduse în patrie 95.700 t de citrice, o bună sursă de vitamine, cantitatea a fost redusă în 1985 la numai 48,1 mii tone. Măslinele, cele care sunt considerate sănătoase în cadrul alimentației popoarelor din zona Mării Mediterane, au trecut de la 14,7 la 9,7 mii tone.

Uleiul de măsline a ajuns de la 20,1 la 4,4 mii tone, regimul considerând că livrările de mărfuri alimentare românești ar înlocui calitativ ceea ce era adus din import pe dolari. Cum nici alimentele produse pe plan local nu erau de calitate, a fost normal să existe grave carențe în proteine, lipide, glucide și vitamine și astfel au apărut bolile de nutriție sau s-a deschis drum germenilor de toate tipurile.

Mortalitatea în România socialistă a fost provocată de politicile absurde de supradezvoltare a industriei metalurgice, cea care avea nevoie de toate materiile prime pentru a obține fier și oțel. Numai în anul 1985 au fost importate 15,2 milioane de tone de minereu de fier, cantitate care a implicat un enorm consum de valută forte. Era normal să nu mai fie găsite alimente pentru populație. Oamenii au fost omorâți de dragul oțelului din care se asambla în epocă armament de toate tipurile.

Regimul de la București după 1980 a favorizat mortalitatea, efectele fiind vizibile mulți ani după decembrie 1989. Toate deciziile luate de conducătorii comuniști au avut efecte devastatoare asupra locuitorilor din spațiul românesc și reflectau ideile și acțiunile realizate de către Iosif Stalin. Nicolae Ceaușescu a fost un mort viu prin faptul că a aplicat idei vechi de decenii la realități din ce în ce mai diferite.

Foto sus: Nicolae Ceauşescu (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”)

Mai multe pentru tine...