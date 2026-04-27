Linia de asamblare a avionului Messerschmitt Bf 109 (© Bundesarchiv, Bild 101I-638-4221-06 / Höss / CC-BY-SA 3.0)

Dotarea Armatei Române în iunie 1941 prin livrările germane de tehnică militară de vârf

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

România a fost un stat neutru în toamna anului 1939, dar marile puteri totalitare au făcut totul pentru a provoca o amplificare a conflictului și s-a ajuns în iunie 1940 la grave cedări teritoriale în favoarea Uniunii Sovietice. Conducerea de la București a trebuit să caute aliați și numai Germania putea să fie un sprijin militar, chiar dacă era o forță puțin simpatizată după ce impusese cedarea unei părți din România Ungariei prin odiosul document intrat în istorie drept Dictatul de la Viena.

S-a trecut la efectuarea unui schimb de produse și petrolul era oferit contra armament, dar istoricii români scriu mereu că a fost puțin și că nu s-a dorit înarmarea aliatului ce nu avea o industrie dezvoltată în conformitate cu războiul modern. Cercetătorii repetă și astăzi aceleași povești despre domeniul militar și se spune clar că Adolf Hitler nu punea mare preț pe aviația aliatului din Carpați.

Realitatea a fost complet diferită și istoricul Aurel Pentelescu a publicat date despre dotarea Grupării Aeriene de Luptă în iunie 1941. Avioane de vânătoare performante, menite să doboare aparatele inamice și să mențină cerul senin, erau în număr de 76, un efectiv destul de scăzut. Mai erau în înzestrare avioane Hurricane britanice, dar acestea au fost lăsate în Dobrogea din cauza insuficienței pieselor de schimb. Erau mai puțin manevrabile și exista riscul să fie surprinse de vânătoarea sovietică în luptele de la joasă altitudine. Puterea de foc a mitralierelor era devastatoare și erau utile în misiuni de interceptare a bombardierelor cu stele roșii.

Cel mai bun model de tehnică volantă era renumitul Me-109 și erau gata de acțiune 30 de exemplare. Se observă imediat că acestea reprezentau puțin peste 39% din tot ceea ce era disponibil pentru apărarea Prutului și apoi pentru acoperirea înaintării în Basarabia. Nu se poate spune că statul german n-a oferit ajutor și mașinile zburătoare erau reparate cu ajutorul specialiștilor din Reich. Superioritatea aeriană era fundamentală în conflictul modern și numai Me-109 era modelul care putea să ajute la atingerea obiectivului militar.

Mai existau alte șase exemplare în proces de reparație ușoară și astfel totalul aparatelor în această situație era de 50%. Erau disponibile 88 de avioane considerate de top în iunie 1941 și cele de tip Me-109 reprezentau cam 41%. Istoricii au putut totuși să scrie că Germania n-a vrut să înarmeze România. Au aplicat principiul comunist că întotdeauna se poate demonstra că este prea puțin, mai ales dacă nu introduci un sistem de referință clar.

Germania a trimis avionul care forma coloana vertebrală a Luftwaffe într-o perioadă în care fiecare exemplar valora mai mult decât greutatea lui în aur. Este interesant că au fost publicate datele statistice, dar concluziile sunt mereu defavorabile statului ce avea un regim politic odios. Trebuie precizat că a fost criminal, dar a reușit să livreze tehnica necesară campaniei din 1941. Aparatele trimise aliatului de la Dunăre erau cele din varianta intrată în producție începând din primele luni ale anului 1939.

Foto sus: Linia de asamblare a avionului Messerschmitt Bf 109 (© Bundesarchiv, Bild 101I-638-4221-06 / Höss / CC-BY-SA 3.0)

Mai multe pentru tine...
Locomotivă în triajul Bucureşti, în 1939 (© iMAGO Romaniae)
Germania și povestea transformării României Mari în simplu grânar al regimului nazist
622877981 1572691203984812 1906259603266420420 n jpg
Momentul imposibil din Al Doilea Război Mondial: SUA și Wehrmacht contra Wafen SS
Soldați germani în Polonia în toamna anului 1939 (© Profimedia)
Războiul ciudat. Franța atacă Germania după invadarea Poloniei
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
Comandantul Corpului XIX Motorizat german, generalul Heinz Guderian, în vehiculul său de comandă (© Getty Images)
📁 Al Doilea Război Mondial
Insubordonarea lui Guderian. Momentul decisiv al campaniei germane din Vestul Europei
Mihai Antonescu (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Mihai Antonescu, un geniu al Propagandei?
Anton Cehov în 1889 (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Birocrația țaristă – precursoarea birocrației sovietice
Cât de mult a fost afectată populația României de accidentul de la Cernobîl Ce a ascuns Ceauşescu! jpeg
📁 Comunismul in România
Cât de mult a fost afectată populația României de accidentul de la Cernobîl. Ce a ascuns Ceauşescu!
Barză albă (© Florentin Neagoe; Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Migrația berzelor, detecția și arheologia – o poveste despre descoperiri neașteptate
Soldați români la Stalingrad
📁 Al Doilea Război Mondial
Cea mai mare catastrofă militară a României. Cum au fost transformaţii soldaţii români în carne de tun
Bazargic. Vedere din centru (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O plimbare prin Bazargicul interbelic: „O lume cosmopolită îmbogățește populația acestui oraș”
Intrarea Armatei Sovietice în București, la 30 august 1944 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 56/1944)
📁 Comunismul in România
Când Eroii devin Călăi. Și invers