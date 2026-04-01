Războiul ciudat. Franța atacă Germania după invadarea Poloniei

Încă din iulie 1939, generalul Maurice Gamelin, șeful Marelui Cartier General francez (Grand Quartier Général - GQG) a elaborat un plan de operațiuni în vederea lansării unei ofensive limitate în zona Saar pentru îndeplinirea promisiunii către Polonia că vor fi executate acțiuni militare într-un interval de 15 zile de la mobilizare. Pe 7 septembrie unități din Armatele 3 și 4 franceze au început acțiuni de recunoaștere de-a lungul frontierei cu Germania, însă abia peste două zile a fost declanșată ofensiva Saar.

Deși Gamelin a pretins că 12 divizii franceze au fost angajate în Ofensiva Saar (din care cinci formate din trupe coloniale), doar patru divizii au fost angajate efectiv în luptele contra a două divizii germane. După această patetică demonstrație de solidaritate cu Polonia, Gamelin a terminat operațiunea pe 16 septembrie după ce era clar că Polonia va fi învinsă.

Armata 1 germană a pierdut 400 de militari în timpul Ofensivei Saar, inclusiv 200 de morți și dispăruți. Pierderile franceze au totalizat 3.500 de militari morți și răniți. În luna septembrie, Aviația franceză (Armée de l'Air/AdA) a pierdut 10 avioane de vânătoare și 19 de cercetare aeriană, în timp ce germanii au înregistrat doar șase aparate doborâte. Operațiunile aeriene au dezvăluit două aspecte tactice majore: în primul rând avioanele de cercetare aeriană aveau nevoie de o puternică escortă și avioanele de vânătoare franceze din acel moment erau inferioare aparatelor germane Me-109.

Ofensiva franceză a reprezentat un efort timid de a distrage atenția germanilor, însă nu a avut niciun efect asupra operațiunilor din Polonia, care a capitulat pe 5 octombrie 1939. Zeci de mii de militari și civili polonezi s-au refugiat în România și de aici în Franța, unde pe 30 septembrie s-a format un guvern în exil condus de generalul Wladyslaw Sikorski.

Gamelin spera ca Polonia să reziste 4-6 luni, timp în care armata franceză se putea pregăti înainte ca Hitler să-și îndrepte atenția spre vest. Când acest lucru nu s-a întâmplat, generalul francez a sperat ca germanii să sufere pierderi importante în tehnica de luptă. Numai că diviziile blindate au pierdut 236 de tancuri, din care doar 45 erau medii, iar Luftwaffe a înregistrat 285 avioane distruse, inclusiv 67 Me-109, 78 bombardiere și 31 Stuka.

Francezii au avut însă timp să studieze tacticile germane folosite în Polonia, precum și capabilitățile tehnicii de luptă, și să planifice unele măsuri corespunzătoare de apărare. De asemenea, în planurile franceze au fost înglobate și trupele britanice, organizate în Forța Expediționară Britanică – BEF (British Expeditionary Force) comandat de Lordul Gort, și care vor fi subordonate generalului Georges în NV Franței. La sfârșitul lunii septembrie 1939, efectivele BEF numărau 152.000 de militari, echipați cu 21.424 de vehicule.

Discuțiile despre strategia aliată au început pe 12 septembrie când a avut loc prima întâlnire a Consiliului Suprem de Război anglo-francez în Abbeville și au continuat în cursul toamnei. După încheierea timidelor acțiuni ofensive franceze, pe Frontul de Vest s-a așternut o acalmie relativă cunoscută de britanici sub denumirea de război „ciudat” („Phoney War”), de francezi – „ridicol” (Drôle de Guerre) sau de germani – „imobil” („Sitzkrieg”), situație care va dura până la 10 mai 1940.

Deși acțiunile militare au fost extrem de reduse, armata franceză a înregistrat pierderea a 12.623 de militari, inclusiv din cauza accidentelor și îmbolnăvirilor. De partea cealaltă, Wehrmachtul a pierdut puțin sub cifra de 10.000 de militari din cauze care nu aveau legătură cu luptele. Surprinzător, între septembrie 1939 și aprilie 1940, 777 de militari germani s-au sinucis, peste 600 au dezertat, din care 300 au fost condamnați la moarte de curțile marțiale.

Foto sus: Soldați germani în Polonia în toamna anului 1939 (© Profimedia)

