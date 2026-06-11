Grija Partidului pentru oamenii de bază

Partidul Comunist Român (PCR) a fost organismul politic care a preluat puterea în 1945 cu ajutorul tancurilor sovietice și a instaurat un regim politic modern, organizat pe baze științifice după gândirea tovarășului Iosif Stalin. Teoretic, trebuia să se facă totul pentru fericirea maselor de muncitori și țărani. Realitatea era complet diferită de ceea ce spuneau activiștii de partid din aparatul de propagandă.

Un document din anul 1963, publicat de echipa istoricului Mihnea Berindei, vine să lămurească de ce niciodată nu putea ca sistemul să funcționeze eficient și pentru mulțimile de muncitori. Documentul data din 9 septembrie 1963 și făcea referire la condițiile în care urma să fie efectuat concediul de odihnă de către conducătorii de partid și de stat, cei ce erau foarte stresați de munca depusă în slujba oamenilor din noua societate. Exista prevederea că membrii Biroului Politic al Comitetului Central (CC) al Partidul Muncitoresc Român (PMR) și Vicepreședinții Consiliului de Stat aveau dreptul la 30 de zile de concediu vara și 15 iarna. Spre deosebire de popor, aceștia aveau dreptul să plece peste hotare.

Mai era menționată o problemă: consecințele curelor balneare. Acestea provocau unele tulburări trecătoare ale stării de sănătate și oboseală. Partidul era deosebit de atent cu mințile luminate de la vârful puterii și a hotărât ca astfel de cure să fie efectuate în afara concediului de odihnă, chiar dacă erau efectuate preventiv.

Concediile membrilor din vârful piramidei de partid erau efectuate în condiții speciale și aveau incluse partide de vânătoare sau pescuit. Nu erau uitate excursiile. Administrația de partid avea grijă să asigure cele mai bune condiții pentru întreținerea stării fizice și nervoase a celor ce reprezentau presupuse diamante ale gândirii ideologice și științifice.

Zisele elite ale partidului erau o adevărată povară financiară pentru bugetul statului și nici măcar ideile pe care le promovau nu erau benefice cetățenilor patriei populare. A fost un coșmar impus de un centru de putere străin și care s-a menținut timp de decenii.

Documentele de partid și de stat au fost folosite pentru a funcționa regimul și aveau circuit închis, departe de ochii privitorilor de rând. Autoritățile de după 1989 au avut grijă să mențină secretele arhivelor și puțini cercetători au avut dreptul să vadă anumite fonduri sau acte oficiale. Sursele militare erau și mai de taină. Numai cei ce scriau pe linia celor de la putere aveau acces acolo unde erau izvoare istoriografice prețioase. Documentul despre grija pentru oamenii partidului a fost publicat abia în anul 2009, dar tirajul a fost prea mic pentru a putea să ajungă la mase și astfel să dispară credința că liderii comuniști trăiau modest și se speteau muncind pentru fericirea cetățenilor din lagărul socialist.

Cei ce i-au urât pe bogații din lumea capitalistă au trăit în belșug și huzur. Mereu se venea cu propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de trai oferite ca din partea poporului.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu la festivitatea prilejuită de cea de a 60-a aniversare a zilei de naștere a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 8 noiembrie 1961 (© „ Fototeca online a comunismului românesc ” , cota: 30/1961)

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