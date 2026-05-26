Mareșalul G. K. Jukov a introdus o frază în volumul de memorii ce descria o situație militară și economică din perioadele în care se dezvoltă în exces escadrele de luptă ale tuturor statelor. Flota modernă este un lucru costisitor și așa a fost în toată istoria.

Uniunea Sovietică a fost acel stat despre care s-a scris că n-a fost pregătită de Al Doilea Război Mondial și vinovat ar fi fost Iosif Stalin. Mareșalul Jukov a scris că la sfârșitul anului 1940 erau în construcție circa 270 de nave de diferite tipuri, ceea ce însemna un efort economic deosebit. Industria din Leningrad și cea din Nikolaev nu mai făcea față cererilor venite de la Moscova. Șantiere navale existau prin toate orașele portuare.

Rezultatul a fost că la 21 iunie 1941 exista o flotă impresionantă prin cele trei nave de linie ce puteau trage asupra țintelor cu ajutorul tunurilor de calibrul 305 mm. Erau arme puternice și modernizate. Se adăugau șapte crucișătoare, 49 de distrugătoare, 211 submarine și 279 de vedete torpiloare, totalul urcând la circa 600 de vapoare militare.

Istoricii comuniști au subliniat întotdeauna că Stalin nu s-a pregătit de război și nu știa că Hitler are de gând să atace colosul roșu. Economia sovietică livra mai multă tehnică militară decât avea Germania nazistă, cea care era oricum neutralizată de acțiunile organizate de Royal Navy. Istoria marinei sovietice a fost doar un mod interesant de studiere a caracterului celor ce se defineau drept cercetători ai trecutului în numele adevărului științific.

Adevărul a fost că Iosif Stalin a dezvoltat în exces organismul militar și flota a fost cea mai costisitoare componentă prin faptul că solicita echipamente de cea mai bună calitate și provenite din import sau produse după licențe scumpe. Erau tunuri care n-au putut fi asimilate în producție după model italian și s-a reușit doar producerea de piese de artilerie de calibrul 180 mm în locul celor standard de calibrul 203 mm.

Chiar mareșalul Jukov a recunoscut că flota a fost o forță impresionantă, dar a precizat că nu s-a acordat prea multă atenție pregătirii apărării antiaeriene, dar nu s-a crezut că inamicul va putea să atace cu succes colosul roșu. În plus, navele erau protejate de 2.500 de avioane de diferite tipuri. Era nemulțumit și de faptul că Flota de Nord n-a primit suficiente nave, dar mareșalul a uitat să precizeze că marile planuri de acțiune prevedeau ofensive cu ajutorul maselor de tancuri spre centrul Europei și vapoarele din apele înghețate puteau să dețină un rol secundar. Erau suficiente pentru operațiuni împotriva forțelor germane după ce ar fi căzut nucleul dur al Wehrmachtului. Au devenit importante numai după ce au sosit convoaiele cu ajutoare din partea lagărului capitalist.

Mareșalul Gheorghi Jukov și generalul Ivan Konev, în timpul Bătăliei de la Kursk

