De ce avea Omul de Neanderthal nasul mare?

O analiză digitală a oaselor perfect conservate ale nasului de pe un craniu neobișnuit de Neanderthalian arată că o teorie veche despre nasurile acestora nu rezistă la o examinare atentă.

Craniul provine de la „Omul de la Altamura”, unul dintre cele mai complete și mai bine conservate schelete de Om de Neanderthal descoperite vreodată. Speologii l-au găsit în 1993, în timp ce explorau o peșteră lângă orașul Altamura, în sudul Italiei. Deoarece craniul este acoperit de un strat gros de calcit, Omul de la Altamura nu a fost scos din peșteră pentru a preveni deteriorarea oaselor. Este posibil ca acest Neanderthalian să fi murit chiar în locul în care a fost găsit scheletul, între 130.000 și 172.000 de ani în urmă, relatează Live Science.

Cavitatea nazală „perfect conservată” a Omului de la Altamura este unică în întregul registru fosil uman, potrivit unui studiu publicat în revista PNAS. Aceste oase rare și fragile pot oferi răspunsul la întrebarea dacă fețele Neanderthalienilor au fost adaptate la climat rece?

„Forma generală a cavității nazale și a deschiderii nazale la Neanderthalieni urmează o tendință destul de constantă”, a declarat autorul principal al studiului, Costantino Buzi, paleoantropolog la Universitatea din Perugia, într-un e-mail pentru Live Science.

„În general, aceasta începe mare, dar devine și mai mare de-a lungul evoluției lor, cu deschideri nazale foarte mari la ultimele populații ale speciei”, a precizat paleoantropologul.

Una dintre teoriile despre nasurile mari ale Neanderthalienilor este că aveau sinusuri la fel de mari și un tract respirator mărit, care ar fi evoluat ca adaptări la mediile reci și uscate. Anatomia lor nazală particulară ar fi putut fi utilă pentru încălzirea și umidificarea aerului înainte ca acesta să ajungă în plămâni. Dar toate studiile anterioare despre anatomia nazală a Neanderthalienilor s-au bazat pe aproximări ale oaselor delicate din cavitatea nazală, deoarece aceste oase erau rupte sau lipseau la toate craniile de Om de Neanderthal descoperite vreodată.

Buzi și colegii săi lucrează la un proiect de „paleoantropologie virtuală” pentru a documenta și digitaliza Omul de la Altamura fără a scoate specimenul din peșteră. Folosind sonde endoscopice, cercetătorii au obținut imagini video din interiorul cavității nazale a craniului și au creat primele modele fotogrammetrice 3D ale oaselor nazale ale unui Neanderthalian.

Când cercetătorii au analizat imaginile endoscopice, au descoperit că structurile interne ale nasului Omului de la Altamura nu erau nici unice, nici substanțial diferite de cele ale oamenilor moderni. Deși restul scheletului Neanderthalianului părea adaptat la frig - cu membre mai scurte și o constituție mai robustă decât cea a oamenilor moderni - nasul său nu era.

Totuși, motivul pentru care Neanderthalienii aveau nasuri mari s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu adaptările biologice la vreme rece, a declarat Todd Rae, paleoantropolog la Universitatea Sussex care nu a fost implicat în cercetarea Omului de la Altamura, într-un e-mail pentru Live Science.

„Toate speciile timpurii de Homo au nasuri late”, a spus Rae, și „majoritatea Homo sapiens au nasuri late - doar oamenii din Europa de Nord / regiunile arctice nu au, o proporție infimă din specie”.

În loc să privim nasul Omului de Neanderthal ca pe o adaptare unică la vreme rece, este mai potrivit să-l înțelegem ca pe un mod eficient de a modifica temperatura și umiditatea aerului inhalat, necesar pentru a susține corpurile masive ale Neanderthalienilor. Numeroase presiuni de mediu și constrângeri fizice probabil au modelat fața Neanderthalienilor, a spus Buzi.

Foto sus: O reconstrucție a unui Om de Neanderthal (© Paul Hudson / Flickr)

Mai multe pentru tine...