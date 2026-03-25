Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8

Arheologii din județul Neamț au descoperit recent un mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya.

Conform arheologului Vasile Diaconu, descoperirea a fost realizată în toamna anului 2025, pe traseul viitoarei autostrăzi A8.

„Una dintre cele mai deosebite descoperiri arheologice din ultimul timp, din vecinătatea orașului Târgu Neamț, dar și de pe teritoriul județului Neamț, a fost realizată în toamna anului trecut, pe traseul viitoarei autostrăzi A8.

În unul din siturile cercetate a fost descoperită o adevărată raritate arheologică pentru zona subcarpatică, respectiv un mormânt vechi de aprox. 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya.

Cultura Yamnaya a dominat, în perioada timpurie a epocii bronzului, o bună parte din zona de nord a Mării Negre, de unde s-a extins apoi spre vest, cuprinzând estul României, Transilvania, sudul României și o parte din Câmpia Panonică.

O caracteristică a acestor morminte o constituie prezența ocrului, care este un mineral de culoare roșie-cărămizie, ce era presărat peste defunct, în momentul înhumării”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, cercetarea arheologică a fost realizată alături de o echipă de tineri masteranzi, doctoranzi și angajați ai Vanderlay Arheo SRL: Sebastian Drob, Vladimir Iamandi, Emanuel Azoiței, Vlăduț Burlacu.

Cultura Yamnaya, strămoșii indo-europenilor?

Cultura Yamnaya a fost a înflorit în epoca bronzului timpuriu (aproximativ între 3300 și 2600 î.Hr.) în stepele din zona actualei Europe de Est și Asiei Centrale (în special sudul Rusiei, Ucraina și vestul Kazahstanului).

Numele vine din limba rusă de la cuvântul „yama” (groapă), deoarece aceste populații își îngropau morții în morminte simple săpate în pământ, adesea acoperite cu tumuli (movile funerare). Morții erau îngropați în poziție chircită, uneori cu obiecte precum arme sau podoabe.

Cultura Yamnaya formată în principal din păstori nomazi, crescători de vite, oi și cai, fiind printre primele populații care au domesticit și folosit calul pe scară largă. Ei foloseau care cu roți (o inovație importantă pentru mobilitate).

Cultura Yamnaya este considerată extrem de importantă deoarece este asociată cu răspândirea limbilor indo-europene în Europa, contribuind genetic la multe populații europene moderne și influențând alte culturi ulterioare din Europa, inclusiv cele din epoca bronzului.

Conform Ipotezei Kurgane, populațiile Yamnaya ar fi fost printre primii vorbitori ai limbii proto-indo-europene, care ulterior a dat naștere multor limbi moderne (inclusiv româna).