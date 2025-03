Morminte vechi de 4.000 ani, descoperite în Neamț de cercetători din România și Cehia

Morminte vechi de circa 4.000 ani au fost descoperite în județul Neamț, în urma unor cercetări geofizice realizate recent de arheologi români în colaborare cu arheologi și geofizicieni din Cehia.

„În urma colaborării cu arheologii și geofizicienii din Cehia am obținut niște rezultate foarte bune, la care chiar nu ne așteptam. De fapt, avem aproape certitudinea că și în zona Neamțului există monumente funerare tipice culturii Yamnaya, adică vechi de aproape 4000 de ani. O parte dintre urmăritorii paginii au tot întrebat ce am găsit. Îi vom dezamăgi! Nu am găsit comori, aur, uriași, tuneluri. Dar am găsit dovezi care vor schimba un pic istoria acestor locuri. În imaginea de mai jos este o scanare magnetometrică a unuia dintre tumulii investigați în zona de nord-est a județului Neamț. Se observă în interiorul lui o amenajare de tipul unui ,,ring" și alte câteva anomalii interesante”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina sa de Facebook.

Cercetătorul Vasile Diaconu, responsabilul acestui proiect, a declarat, pentru Agerpres, că aceasta este o primă etapă a unui proiect internațional desfășurat între Complexul Muzeal Național Neamț și Centrul de Cercetări Arheologice din Olomouc, împreună cu Universitatea din Brno din Cehia.

„Scopul acestui proiect îl reprezintă investigarea geofizică a unor movile funerare vechi, cunoscute în limbajul arheologic sub numele de tumuli, pentru a se identifica morminte ale unor comunități umane vechi, venite din zona de nord a Mării Negre, acum aproximativ 4.000 de ani. Aceste movile, de dimensiuni variabile, se află răspândite și pe teritoriul județului Neamț, dar numărul lor este foarte mic, în comparație cu zonele răsăritene ale României. Tocmai raritatea acestor monumente funerare vechi i-a determinat pe specialiștii din Cehia - prof. Dr. Jaroslav Peška, dr. Tomáš Tencer, Jan Havelka, Jiri Geršl - să își îndrepte atenția către județul Neamț”, a explicat Diaconu.

Rezultatele spectaculoase obținute i-a determinat pe specialiștii cehi să afirme că se confirmă prezența acelor comunități venite dinspre est acum 4.000 de ani, ceea ce este un fapt cu totul nou pentru zona județului Neamț.

„Această nouă cooperare internațională, cu specialiștii cehi din Brno și Olomouc, deschide noi oportunități în cercetarea arheologică din județul Neamț. Am obținut rezultate extraordinare, care schimbă mult imaginea aproape neclară pe care o aveam până acum. Am reușit să dovedim că în interiorul acestor movile vechi se află structuri și morminte vechi, care necesită a fi cercetate, pentru că vor schimba istoria acestor locuri. Am avut înțelegere și din partea autorităților locale și cercetarea s-a putut desfășura în cele mai bune condiții”, a precizat dr. Vasile Diaconu.