Monede „Mielul lui Dumnezeu”, descoperite în Danemarca (© Søren Greve și John Engedahl Nissen / Nationalmuseet)

„Mielul lui Dumnezeu” - Monede emise de un rege englez disperat, descoperite în Danemarca

📁 Epoca vikingilor
Autor: Redacția
🗓️ 9 mai 2026

În secolul al XI-lea, monarhii englezi au întreprins diverse inițiative pentru a încerca să oprească atacurile vikingilor, care păreau nesfârșite.

În jurul anului 1009, regele Æthelred cel Nepregătit a bătut chiar și monede neobișnuite, în speranța obținerii protecției divine. Obiectele prezintă pe o parte un miel și o cruce, un motiv creștin care face aluzie la sacrificiul lui Hristos, iar pe cealaltă parte un porumbel, simbol al Sfântului Duh. 

Nu numai că aceste monede nu și-au atins scopul, dar au devenit într-o anumită măsură râvnite de războinicii vikingi, care le colecționau și uneori le duceau înapoi în Scandinavia. Aproximativ 30 de monede de acest fel au fost descoperite până în prezent.

„Mi-a dat fiori, pentru că aceste monede sunt extrem de rare și transmit o parte specială și totodată paradoxală a istoriei”, a spus Gitte Ingvardson, curator la Muzeul Național al Danemarcei, într-un comunicat al instituției muzeale.

Cele mai multe monede „Mielul lui Dumnezeu” aveau găuri perforate, ceea ce indică faptul că vikingii chiar le purtau la gât sub formă de pandantive.

„Au fost create pentru a obține protecție împotriva vikingilor, dar au ajuns în schimb bijuterii sau amulete purtate chiar de vikingi. Este aproape tragicomic”, a adăugat Gitte Ingvardson.    

Æthelred cel Nepregătit a fost rege al Angliei între anii 978 și 1016, în perioada târzie a epocii anglo-saxone. Este cunoscut mai ales pentru dificultățile pe care le-a avut în fața invaziilor vikingilor danezi și pentru reputația sa de conducător slab, deși istoricii moderni consideră că imaginea lui a fost exagerat de negativă.

Numele „the Unready” („cel Nepregătit”) este de fapt o traducere înșelătoare. Provine din engleza veche unræd, care înseamnă mai degrabă „sfătuit prost” sau „fără sfat bun”. Este un joc de cuvinte cu numele său, Æthelred, care înseamnă „sfat nobil”. Practic, numele complet poate fi interpretat ironic ca „sfat nobil, dar prost sfătuit”.

După moartea lui Æthelred cel Nepregătit, în 1016, Cnut cel Mare a devenit rege al Angliei, iar perioada dominației daneze a început oficial.   

