A inspirat Biblia moartea grotescă a unui rege medieval?

În istoria agitată a Angliei anglo-saxone, puține episoade sunt la fel de tulburătoare – și controversate – precum moartea regelui Edmund „Ironside”. Povestea, transmisă de cronici târzii, este de-a dreptul șocantă: un rege ucis în timp ce stătea pe toaletă, străpuns de jos în sus. Dar cât adevăr se ascunde în această narațiune și de ce pare să aibă rădăcini… biblice?

Un rege într-un regat în colaps

Edmund Ironside a domnit doar câteva luni, în anul 1016, într-o perioadă de profundă instabilitate. Anglia era atunci un regat anglo-saxon lipsit de o armată permanentă și de o administrație centralizată, ceea ce o făcea vulnerabilă în fața invaziilor vikinge.

Fiul regelui Æthelred al II-lea – supranumit „cel Nepregătit” (de fapt, din engleza veche unræd, adică „prost sfătuit”) – Edmund a moștenit un regat aflat sub asediu constant. Spre deosebire de tatăl său, el a primit supranumele „Ironside” („Coaste de Fier”), datorită rezistenței sale în luptă.

În 1016, Edmund a purtat mai multe bătălii împotriva forțelor daneze conduse de prințul Cnut. Momentul decisiv a fost bătălia de la Assandun, în octombrie, unde armata sa a fost înfrântă. Ulterior, cei doi au ajuns la un compromis: Anglia a fost împărțită, Edmund păstrând Wessexul, iar Cnut restul teritoriului.

La doar câteva săptămâni după acest acord, Edmund era mort.

Ce spun sursele contemporane

În ciuda poveștilor spectaculoase apărute ulterior, sursele cele mai apropiate de eveniment sunt surprinzător de sobre.

Cronica Anglo-Saxonă, una dintre cele mai importante surse pentru istoria timpurie a Angliei, consemnează moartea lui Edmund fără a sugera violență sau conspirații. La fel, istorici ulteriori, precum William de Malmesbury, nu menționează nimic neobișnuit.

Primele suspiciuni apar abia mai târziu. În secolul al XI-lea, Adam din Bremen sugerează posibilitatea unei otrăviri – primul indiciu de moarte nefirească.

Abia în secolul al XII-lea povestea capătă forma care avea să o facă celebră. Henry de Huntingdon relatează că Edmund ar fi fost ucis în timp ce se afla la toaletă, fie înjunghiat, fie străpuns cu o armă trasă de dedesubt. Ulterior, alți autori adaugă detalii și mai elaborate, inclusiv mecanisme de tip capcană cu arbaletă.

Până în secolul al XIII-lea, scena devenise deja un motiv vizual în manuscrise ilustrate – o dovadă a impactului său asupra imaginației medievale.

Un vinovat convenabil

Pe măsură ce povestea s-a dezvoltat, a apărut și nevoia unui responsabil: Eadric Streona.

Acesta era un ealdorman – un nobil puternic al epocii – cunoscut pentru trădarea sa în bătălia de la Assandun, unde a schimbat tabăra în favoarea danezilor. Reputația sa l-a transformat într-un suspect ideal.

Totuși, legătura dintre Eadric și moartea lui Edmund apare doar în surse târzii, la mult timp după evenimente, ceea ce ridică serioase semne de întrebare asupra veridicității acuzațiilor.

Ecouri biblice și imaginația medievală

Dacă povestea nu este reală, atunci de unde provine?

Răspunsul ar putea sta în modul în care istoricii medievali își construiau narațiunile. Majoritatea erau clerici, profund familiarizați cu textele biblice, iar scrierile lor combinau adesea faptele istorice cu interpretări morale inspirate din Biblie.

Un episod relevant provine din Cartea Judecătorilor, unde regele Eglon al Moabului este asasinat într-o încăpere privată. Descrierea este explicită și grotescă, menționând chiar ieșirea „murdăriei” – un detaliu care amintește izbitor de povestea lui Edmund.

