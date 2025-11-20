Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!

În ziua de azi, e greu să ne imaginăm puterea absolută pe care regii și reginele o exercitau odinioară asupra supușilor lor. În multe privințe, acești monarhi se aseamănă mai degrabă cu dictatori moderni decât cu suveranii ceremoniali din prezent. Crima era adesea un mijloc pentru atingerea unui scop politic, iar faptele comise din pasiune rareori atrăgeau consecințe imediate.

Fie prin accese violente de furie, fie printr-un calcul rece și metodic, acești zece regi au făcut ca paginile dedicate lor în cărțile de istorie să fie scrise cu sânge. Dar care dintre ei poartă coroana celui mai sângeros?

10. ÆTHELRED al II-lea

Domnia lui Æthelred ca rege al Angliei i-a adus infamul supranume „Æthelred cel Nepregătit”. Totuși, o traducere mai exactă ar fi „prost sfătuit”, întrucât este în general acceptat că sfaturile pe care le primea erau puține și neînsemnate.

Deși era prea tânăr pentru a fi complice la uciderea fratelui său mai mare, Edward Martirul – asasinat după doar doi ani și jumătate de domnie – crima a fost comisă de susținători ai lui Æthelred pentru a-i asigura acestuia tronul. Acest început întunecat a generat o neîncredere considerabilă față de tânărul monarh, iar, pe măsură ce reputația băiatului ucis creștea după moarte, Æthelred găsea tot mai greu să-și unească supușii.

Iar nevoia de unitate era urgentă: o nouă amenințare venea din nord. Danezii își reluaseră raidurile de-a lungul coastelor Angliei, încălcând tratatul încheiat cu tatăl lui Æthelred, Edgar. După înfrângerea grea de la Maldon în 991, Æthelred a început să plătească tribut danezilor în schimbul păcii. Dar aceștia nu s-au lăsat îmblânziți și, până în 997, reluaseră ostilitățile.

În cele din urmă, în 1002, Æthelred a cedat și a luat o decizie drastică. Pe 13 noiembrie a ordonat ca toți danezii din Anglia să fie executați, numind masacrul „o exterminare pe deplin justă”. A fost o demonstrație nediscriminatorie de forță, care a dus și la moartea lui Gunhilde, sora liderului danez Sweyn. Drept răzbunare, Sweyn a invadat Anglia, provocând în cele din urmă căderea lui Æthelred.

9. LUDOVIC I

Ludovic cel Pios a fost, în multe privințe, la fel de rezonabil precum îi sugerează supranumele. Tatăl său, Carol cel Mare, l-a numit rege al Aquitaniei la vârsta de trei ani. A devenit rege al francilor și împărat al Romei la moartea tatălui său, în 814, și a decis că, pentru a evita tensiunile, surorile sale necăsătorite vor fi trimise la mănăstire.

Când, în 817, Ludovic a fost la un pas de moarte într-un accident, a decis că trebuie stabilit clar cine va moșteni ce teritoriu în imperiul francic. Nepotul său Bernard urma să rămână rege al Italiei, dar documentul îl desemna pe fiul său Lothar drept „suveran” al acestuia, ceea ce implica supunerea Italiei în fața lui. Formularea l-a înfuriat pe Bernard, care, temându-se și de zvonuri despre o invazie, a început să comploteze o rebeliune.

Dar planurile au ajuns rapid la urechile lui Ludovic. Acesta a mobilizat imediat o armată pentru a-l confrunta pe nepotul rebel. Bernard, surprins de rapiditatea reacției, a încercat să negocieze, dar a fost forțat să se predea.

Aici se asigură locul lui Ludovic în lista monarhilor sângeroși.

Inițial l-a condamnat pe Bernard la moarte, apoi a „îndulcit” pedeapsa, ordonând să fie orbit – o sentință considerată mai „milostivă”. Procedura a eșuat însă. Deși Bernard a fost orbit, a supraviețuit două zile într-o durere atroce, murind în cele din urmă.

Trei războaie civile aveau să urmeze, dar fantoma acestei crime l-a urmărit pe profund religiosul Ludovic până la sfârșitul vieții.

8. CARLOS al II-lea al Spaniei

Reputația sângeroasă a lui Carlos al II-lea își are rădăcinile în moștenirea sa genetică. El a fost ultimul habsburg spaniol – o dinastie atât de obsedată de „puritatea sângelui” încât consangvinizarea repetată a dus, inevitabil, la o figură precum Carlos: desfigurat, infertil, bolnav cronic și cufundat într-o suferință psihică permanentă.

Starea sa era cunoscută în toate curțile europene. Avea doar trei ani când a urcat pe tron, iar mama sa, Mariana, a devenit regentă, mizând pe sfaturile consilierilor.

Deși Carlos a crescut suficient de mult pentru a conduce singur, s-a decis că ar fi o idee proastă. O luptă pentru putere a izbucnit când Mariana a fost exilată, iar Don Juan José – fratele vitreg al lui Carlos – a preluat controlul asupra guvernării.

În epocă, suferința regelui a fost interpretată superstițios: se credea că este „vrăjit”. În ultimii ani ai vieții, a fost supus chiar și unui exorcism.

Cel mai grav act al său a fost auto-da-fé-ul din 1680, o demonstrație publică de penitență și execuții în Madrid, unde numeroși „eretici” au fost arși de vii. Carlos a asistat la proces și la arderi, deși este probabil că altcineva a dat ordinul.

O domnie plină de sânge – dar una puternic deformată de boală și neînțelegeri.

7. CARLOS al II-lea al Navarei

Carlos al II-lea era convins că regatul Navarei era mult prea mic pentru un om cu un sânge atât de nobil ca al lui și și-a petrecut viața încercând să-și extindă influența politică. În 1354, a ordonat asasinarea mareșalului Franței, apoi a încheiat o alianță cu englezii, forțându-l pe regele francez Ioan al II-lea să facă pace.

Sătul de trădările sale, Ioan l-a arestat în 1356, dar Carlos a fost eliberat în 1357 de susținătorii săi. Când Ioan a încheiat un tratat cu Anglia, Carlos a eliberat toți prizonierii din Paris. Orașul, deja în pragul revoltei, s-a destabilizat complet. Apoi Carlos a întors armele și a condus aristocrația în bătălia de la Mello, urmată de masacrarea rebelilor.

Deși jura orbește loialitate Franței, își căuta în permanență noi alianțe pentru avantaje personale. Implicarea sa în războiul dintre Castilia și Aragon a fost dezastruoasă; la un moment dat a simulat chiar că ar fi capturat pentru a evita lupta.

Mai târziu, a încercat să-l convingă pe Eduard al III-lea al Angliei să invadeze Franța și să-l răstoarne pe Carol al V-lea. A fost implicat în două tentative de asasinare a acestuia. Când un complot cu Gasconia împotriva Castiliei a eșuat, Navarra a fost invadată în 1378, iar Carlos a fost forțat să accepte o alianță cu Castilia și Franța.

A murit în 1387, ars de viu, după ce se spune că o pânză îmbibată în alcool, în care fusese înfășurat pentru tratament, a luat foc.

6. IROD I

Mulți ar spune că cea mai odioasă crimă a regelui Irod a fost „Masacrul Pruncilor”. Dar povestea uciderii tuturor băieților sub doi ani din Betleem apare doar în Biblie; nu există documente istorice contemporane care să descrie un astfel de eveniment. Crimele lui Irod au fost mult mai personale.

În realitate, Irod a fost un administrator excelent al Iudeii. După ce a fost forțat să fugă din Galileea, și-a consolidat autoritatea prin divorț și prin căsătoria cu Mariamne, o alianță care a liniștit facțiuni puternice din rândul preoțimii iudaice (hasmoneii). Dar, cu timpul, a devenit clar că Irod suferea de tulburări mentale.

Iubirea lui intensă pentru Mariamne s-a transformat în gelozie paranoică. Înainte de o campanie politică, a ordonat ca soția sa să fie executată dacă el nu se întoarce – pentru că nu suporta ideea ca ea să aparțină altcuiva. Salome, sora regelui, care o detesta pe Mariamne, a reușit să-l convingă că soția complota împotriva lui. Mariamne a fost executată în 29 î.Hr.

Convins că fiii lor, Alexandros și Aristobulus, vor căuta răzbunare pentru moartea mamei, Irod i-a ucis pe amândoi în anul 7 î.Hr. Doar doi ani mai târziu, Antipater – singurul său fiu din prima căsătorie – a fost executat din același motiv.

5. RICHARD I

Bărbatul supranumit „Inimă de Leu” și-a petrecut cea mai mare parte a vieții luptând. A ridicat pentru prima dată armele împotriva propriului său tată, Henric al II-lea, în 1173, și a continuat să urmărească agresiv tronul până la moartea acestuia, în 1189 — moment în care unii au sugerat, pe bună dreptate, că Richard însuși l-ar fi dus pe rege în mormânt.

Sângele a curs chiar în ziua în care Richard a fost încoronat. Interzicerea prezenței reprezentanților evreilor la ceremonie a fost interpretată greșit ca un ordin de a instiga la violență împotriva tuturor evreilor din Londra. Richard a ordonat executarea celor implicați în masacre, dar valul de violențe „creștine” de imitație avea să anunțe tonul unei domnii marcate de dorința sa disperată de a se alătura Cruciadelor.

Împreună cu Filip al II-lea al Franței — care îl ajutase în lupta pentru tron — Anglia s-a alăturat celei de-a Treia Cruciade. Folosind aproape întregul tezaur lăsat de tatăl său pentru a ridica o nouă armată, Richard a plecat spre Țara Sfântă în 1190. Pe drum, a lăsat în urmă un șir de episoade sângeroase în Sicilia și Cipru, înainte de a ajunge la Acra, în 1191.

După cucerirea orașului, Richard a ordonat executarea a 2.700 de prizonieri musulmani. Cruciada a stagnat în cele din urmă, iar Richard a fost forțat să se retragă în 1192 — doar pentru a fi capturat în Viena de Leopold al V-lea. După ce a fost răscumpărat, Richard a descoperit că fratele său, Ioan, cedase Normandia înapoi regelui Filip în absența lui.

În 1196, Richard a început construirea unor castele în Normandia pentru a-și consolida prezența. Și-a continuat războiul împotriva lui Filip până în 1199, când a fost lovit de o săgeată trasă din micul și aproape neapăratul castel Châlus-Chabrol. Rana s-a infectat și a devenit gangrenoasă — un sfârșit nedemn pentru un rege-războinic.

4. EDWARD I

Când Edward I a urcat pe tron, avea un obiectiv foarte clar: să recupereze ceea ce considera a fi pământ englez furat.

La moartea lui Henric al III-lea, Edward s-a întors din Cruciade în Anglia și a început să planifice o campanie militară în Țara Galilor. După o invazie de succes în 1277, a ordonat executarea liderului galez Llywelyn în 1282 și a fratelui acestuia, David, un an mai târziu, ca răspuns la revolte.

Războiul din Țara Galilor a afectat grav finanțele regatului. Situația s-a agravat când Edward a reacționat violent la recuperarea teritoriului Gasconiei de către regele francez Filip, atacând Franța în 1297, apoi întorcându-se pentru a reprima revolta scoțiană. Intervenția sa a fost atât de profundă încât scoțienii s-au aliat cu francezii și au atacat Carlisle. Edward a invadat în replică, declanșând un conflict brutal și de lungă durată, care i-a adus supranumele „Ciocanul Scoțienilor”.

3. ERIK al XIV-lea

Deși mulți regi pot revendica ordinarea morții a sute — chiar mii — de oameni în timpul domniei lor, puțini pot afirma că au comis omoruri chiar cu propriile mâini.

Regele Suediei, Erik al XIV-lea, suferea de instabilitate mentală, dar nu într-atât încât să nu poată conduce. A întărit poziția Suediei în nordul Europei prin revendicarea unor teritorii în Estonia, declanșând Războiul de Nord de Șapte Ani (1563–1570). Deși campaniile sale militare au avut succes, starea sa psihică s-a deteriorat rapid, iar documentele sugerează schizofrenie.

Erik a devenit paranoic, dispus să creadă orice zvon despre trădare. I-a executat chiar pe doi gardieni pentru „că l-ar fi batjocorit”. Dar totul a culminat cu crimele Sture. Convins că familia nobiliară Sture complota pentru tron, Erik a început să îi persecute, în special pe Nils Sture. În 1567, un paj al lui Sture a fost torturat până când a spus ce voia regele să audă. Condamnările la moarte au început să fie pronunțate, dar Erik nu se putea decide.

În cele din urmă, i-a vizitat în castelul din Uppsala, unde erau întemnițați, și le-a spus că sunt iertați. După plecare, Erik a aflat de izbucnirea unei revolte conduse de fratele său, Ioan. Câteva ore mai târziu, regele s-a întors și l-a înjunghiat personal pe Nils Sture, apoi a ordonat execuția celorlalți.

2. HENRIC al VIII-lea

Regele englez Henric al VIII-lea, cu firea sa nestăpânită și apetitul său legendar, a devenit simbolul absolut al despotului temut. Renumit pentru plăcerile sale exagerate — în toate aspectele vieții — era dispus să folosească orice mijloc pentru a-și elimina opozanții.

La scurt timp după urcarea pe tron, Henric s-a căsătorit cu Caterina de Aragon, pentru a consolida alianța cu Spania, astfel cum dorise tatăl său, Henric al VII-lea. În același timp, i-a executat pe Edmund Dudley și Richard Empson, consilierii tatălui său, sub acuzația de trădare — model pe care avea să-l repete mereu. De la Thomas More la Thomas Cromwell, oricine părea o amenințare la tron sau un obstacol în desprinderea de Biserica Catolică risca decapitarea.

Totuși, este cel mai bine cunoscut pentru lista sa fatală de soții, dictată de dorința obsesivă de a avea un moștenitor de sex masculin și de un libido nesățios. Anularea căsătoriei cu Caterina de Aragon a fost motivată de ambele: Henric era deja îndrăgostit de Anne Boleyn. Așa cum știm, Anne nu a rezistat mult: a fost acuzată dubios de infidelitate, trădare și incest, și executată.

Au urmat:

Jane Seymour, care a murit la naștere,

Anne de Cleves, de care Henric a divorțat rapid,

Catherine Howard, acuzată de adulter, în ciuda afirmației ei că Francis Dereham a violat-o — totuși a fost executată,

și, în final, Catherine Parr, care a supraviețuit doar pentru că Henric a murit înainte să o piardă din favoare.

Numărul exact al execuțiilor ordonate de Henric al VIII-lea nu este cunoscut, dar estimările variază între 57.000 și 72.000. Ca detaliu macabru, el a introdus și „moartea prin fierbere” ca metodă oficială de execuție.

1. LEOPOLD al II-lea

Dornic să își întemeieze o colonie peste mări, regele belgian Leopold al II-lea și-a îndreptat atenția către Africa și bogățiile potențiale ale Congo-ului. Pentru a ocoli parlamentul propriei țări, a creat o organizație-paravan numită Asociația Internațională Africană, prezentată ca având scopuri filantropice și științifice, menite să creștineze populația locală. Totul era perfect legal și îi oferea regelui libertatea totală de a acționa.

Scopurile declarate nu puteau fi mai departe de adevăr. Ceea ce îl atrăsese pe Leopold nu erau convertirea și civilizația, ci uriașa rezervă de cauciuc a regiunii. Nu s-a dat înapoi de la nimic pentru a obține ce dorea. Deși promisese că îi va proteja pe congolezi de comercianții de sclavi, Leopold a transformat rapid și brutal Congo într-un stat sclavagist.

Tratamentul muncitorilor a fost sălbatic și neînduplecat. Leopold a permis accesul unor misionari pentru a calma suspiciunile puterilor europene, dar curând au început să ajungă rapoarte privind mutilările, execuțiile și gropile comune ale celor care lucrau pe plantațiile de cauciuc.

Numărul exact al morților din timpul regimului său nu poate fi cunoscut, dar estimările ajung la milioane de victime. Atrocitățile au dus la apariția primei mișcări moderne pentru drepturile omului. În cele din urmă, în 1908, Leopold a fost forțat să cedeze Congo parlamentului belgian.