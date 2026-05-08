Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Noi descoperiri arheologice la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)

Dovezi ale legăturilor cu zona Asiei Centrale în Evul Mediu, descoperite de arheologi la Costești-Gârlea

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Redacția
🗓️ 8 mai 2026

Arheologii din Republica Moldova au realizat noi descoperiri în așezarea urbană din secolul al XIV-lea de la Costești-Gârlea, care scot la iveală legăturile comerciale și culturale ale acestui spațiu cu zona Asiei Centrale în Evul Mediu.

„Fragmente de ulcior descoperite astăzi (joi, 7 mai 2026 – n.r.) în așezarea urbană medievală de la Costești-Gârlea ilustrează legăturile comerciale și culturale din secolul al XIV-lea cu zona Horesmului din Asia Centrală. Vasele de culoare cenușie, realizate din pastă fină prin tehnica turnării, se remarcă prin eleganța execuției și decorul obținut prin ștampilare. Astfel de descoperiri confirmă circulația mărfurilor și influențelor culturale pe marile rute comerciale medievale”, notează Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, pe pagina de Facebook a instituției.

Noi descoperiri arheologice la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Imaginea 1/3: Noi descoperiri arheologice la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Noi descoperiri arheologice la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Noi descoperiri arheologice la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Noi descoperiri arheologice la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)

Conform Agenției Naționale Arheologice din Republica Moldova, noile descoperiri realizate în așezarea urbană din secolul al XIV-lea de la Costești-Gârlea, în urma cercetărilor arheologice de salvare, oferă informații interesante despre viata cotidiană medievală și despre activitățile economice desfășurate aici acum șase sute de ani.

Situl Costești-Gârlea reprezintă o așezare urbană de mari proporții (peste 4 km2) din perioada stăpânirii tătaro-mongole (sec. XIV), de valoare deosebită pentru arheologia medievală și pentru patrimoniul cultural al Moldovei. Este alcătuit din mai multe sectoare, veritabile cartiere ale orașului, cuprinzând case din piatră și cărămidă, unele prevăzute cu sistem de aducțiune a apei prin tuburi din ceramică, dar și locuințe adâncite și diferite ateliere meșteșugărești. La periferiile de nord și de sud-vest ale orașului medieval există cimitire cu morminte de înhumație.

Tot în acest sit s-au mai semnalat resturi de locuire aparținând unor așezări din epoca geto-dacică (sec. IV-III î.Hr.), perioada romană (sec. IV d.Hr.) și evul mediu timpuriu și dezvoltat (sec. XI-XIII și XV-XVII). Obiectivul arheologic a fost cercetat parțial prin săpături arheologice în anii 1934 (T. Porucic), 1954 (Em. Rikman), 1957 și 1959 (L. Polevoi), 1993 (N. Telnov) și 1999 (A. Gorodenco).

Referitor la cetate, potrivit estimărilor lui Em. Rikman, aceasta era de formă trapezoidală, mărginită de un val cu înălțimea păstrată de 2, 4 m și un șanț adiacent adânc de 0, 9 m și lat de 9 m, suprafața fortificației fiind de circa 6,6 ha. În partea de nord și vest valul și șanțul nu s-au păstrat. Urmele intrării (porților) în cetate, cu lățimea de 12 m, au fost surprinse în colțul nord-vestic al fortificației.

Mai multe pentru tine...
Hoarda mongolă de la gurile Dunării jpeg
Hoarda mongolă de la gurile Dunării
Tătari din Crimeea în armata otomană. Pictură de la începutul secolului XX, de Józef Ryszkiewicz (© Wikimedia Commons)
Prin foc și sabie: ultimul raid tătaro-moldovean în Transilvania
Luptă între tătari și cazaci. Pictură de Józef Brandt (© Wikimedia Common)
Expediție de pedeapsă: răzbunarea moldavo-otomană împotriva tătarilor din Bugeac
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
📁 Piraţi şi oceane
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
📁 Preistorie
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
Barbari la Roma (© Rawpixel)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Viața și moartea la frontiera fostului Imperiu Roman, după căderea Romei
Arheologii cercetează o peșteră din Pirinei care a fost folosită de oamenii preistorici timp de peste patru milenii (© IPHES-CERCA)
📁 Preistorie
Peștera în care oamenii preistorici au prelucrat cupru timp de 4.000 de ani
Bebelușii au fost înfășurați într-un material textil fin de purpură tiriană, împodobit cu fir de aur (© University of York)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Pânză purpurie imperială, descoperită în morminte unor copii romani din Anglia
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
📁 Patrimoniu
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
Maxilarul medieval dezvăluie cea mai veche punte dentară cunoscută din Scoția, realizată din aur de 20 de carate (© Jenna Dittmar / British Dental Journal (2026). DOI: 10.1038/s41415-025-9107-3)
📁 Istorie Medievală Universală
Punte dentară medievală, realizată din aur de 20 de karate, descoperită de arheologi
Nava USCGC Tampa a fost scufundată în timpul Primului Război Mondial (© Facebook / U.S. Coast Guard)
📁 Primul Război Mondial
Navă a Gărzii de Coastă a SUA, scufundată în Primul Război Mondial, descoperită în largul coastelor Angliei