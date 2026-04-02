Sacrificiu înainte de cataclism: Aromele altarelor domestice din Pompeii

O echipă internațională de cercetători de la Universitatea din Zurich, Universitatea Ludwig-Maximilian din München (LMU) și alți parteneri a investigat reziduuri de cenușă provenite din cădelnițele de la Pompeii. Substanțele descoperite arată că orașul făcea parte dintr-o rețea comercială globală.

Distrugerea orașului Pompeii a conservat reziduurile de cenușă de pe altarele domestice ale locuitorilor săi. O echipă internațională de cercetare a analizat științific, pentru prima dată, ce anume era ars în cădelnițele romane din Pompeii – și a descoperit ceva surprinzător: pe lângă plantele locale, oamenii foloseau substanțe aromatice importate din Africa sau Asia. Acest lucru indică faptul că Pompeii făcea parte dintr-o rețea comercială globală, informează un comunicat al Universității din Zurich.

În anul 79 d.Hr., Muntele Vezuviu a erupt și a îngropat orașul roman Pompeii, precum și multe alte orașe și vile din apropiere. Catastrofa pentru oamenii de atunci reprezintă astăzi un avantaj pentru arheologie, datorită condițiilor unice de conservare. Printre lucrurile păstrate de cenușa vulcanică s-a numărat și cenușa din cădelnițele cu care romanii aduceau sacrificii zeilor lor. Cenușa provenită din două astfel de vase ritualice din Pompeii și dintr-o vilă din apropiere a fost analizată acum folosind o gamă de tehnici moderne de laborator.

Rășini exotice de arbori din Africa sau Asia

„Acum putem identifica cu precizie ce parfumuri erau arse în practicile cultului domestic din Pompeii. Pe lângă plantele regionale, am găsit urme de rășini importate – un indicator al conexiunilor comerciale extinse ale orașului Pompeii”, spune Johannes Eber de la Universitatea din Zurich, care a condus studiul.

Remarcabil este faptul că cercetătorii au identificat într-un vas reziduuri provenite dintr-o rășină exotică de arbore care provine probabil din regiuni tropicale ale Africii sau Asiei.

„Analizele moleculare indică, de asemenea, prezența unui produs din struguri într-una dintre cădelnițe. Acest lucru ar fi în concordanță cu utilizarea vinului în ritualuri, așa cum este reprezentată în iconografia romană și descrisă în texte. În același timp, demonstrează importanța completării studiilor arheologice cu analize științifice”, spune Maxime Rageot de la Universitatea din Bonn, care a realizat investigațiile biomoleculare pentru studiu.

„Combinația diferitelor tehnici de ultimă generație, chimice și microscopice, face ca practicile religioase cotidiene ale locuitorilor din Pompeii să devină brusc tangibile”, explică arheologul LMU Philipp W. Stockhammer, al cărui grup de cercetare ERC a inițiat studiul.

Parcul Arheologic Pompeii, care a inaugurat recent o nouă expoziție permanentă despre erupție și victimele acesteia – în cadrul căreia sunt prezentate numeroase descoperiri organice, precum resturi de plante, alimente și obiecte din lemn – subliniază importanța acestor tipuri de studii.

„Fără Pompeii, cunoștințele noastre despre lumea romană ar fi mai sărace. Totuși, acesta conține o bogăție de date și informații la care doar practicile arheologice contemporane pot avea acces corespunzător. Datorită colaborării interdisciplinare cu alte științe, putem descoperi în continuare multe lucruri despre viața din orașul antic”, spune directorul parcului, Gabriel Zuchtriegel.

Investigația arată că Pompeii nu era doar un oraș roman de lângă Muntele Vezuviu, ci făcea parte dintr-o rețea comercială globală, ale cărei urme pot fi regăsite chiar și în aromele altarelor domestice.

Foto sus: Cădelniță din teracotă cu reziduurile de cenușă analizate. Marginea este decorată cu trei figuri feminine, probabil reprezentând persoane decedate care erau venerate după moarte (© Johannes Eber / Parco Archeologico di Pompeii)

