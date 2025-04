Intervenție arheologică pentru salvarea unui mormânt preistoric descoperit de un cioban, în Prahova

Specialiștii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova au intervenit pentru salvarea unui mormânt preistoric, cu o vechime estimată de circa 5000 de ani, descoperit de un cioban, la nord de orașul Urlați.

„Aflat la nord de Valea Semanului, cartier al orașului Urlați (Prahova), Vârful Scoruș este dealul cu cea mai mare altitudine din zonă (aproximativ 500 m). Se prezintă ca un platou împădurit care domină zona, atât spre sud, cât și nord. Oase umane (craniu), aflate într-o ruptură naturală dinspre nordul platoului, au fost descoperite de către Cosmin Florin Dumitrache, cioban din localitatea Ceptura, care a anunțat Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova. Menționăm că în anul 2024 aceeași persoană ne-a anunțat despre apariția unor oase umane în baza Dealului Merez din localitatea Șoimești. Și atunci am intervenit și am cercetat un mormânt aparținând epocii medievale care are o vechime de aproape 500 de ani conform datării absolute realizate ulterior.

Având informațiile primite, în luna februarie a acestui an ne-am deplasat în zona Vârfului Scoruș și am constatat prezența unor oase umane aparținând unui mormânt de inhumație afectat de alunecări minore de teren. O parte din oase (piciorul drept, coaste) erau desprinse de schelet, fiind în poziție secundară. Craniul avea culoarea albă, ceea ce înseamnă că a fost expus la lumina/soare o perioadă îndelungată. Am protejat oasele, urmând ca după realizarea procedurilor necesare obținerii autorizației de cercetare să revenim pentru salvarea unui posibil mormânt preistoric.

În luna martie, un colectiv de arheologi din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova format din Alin Frînculeasa, Octav Negrea și Eduard Ghinea s-a deplasat pe teren pentru a cerceta zona în care au apărut oasele umane. În urma intervenție arheologice a fost descoperit un schelet uman parțial prăbușit în râpa naturală odată cu pământul desprins. Oasele, cu o stare de conservare excepțională, aparțineau unui individ adult, de sex masculin, depus în mormânt conform tradițiilor de înmormântare ale comunităților umane din preistorie. Defunctul fusese așezat dorsal cu membrele inferioare îndoite și brațele pe lângă corp. Craniul era orientat spre est. În apropierea brațului stâng avea depusă o piesă din piatră lungă de aproape 20 cm care ar putea reprezenta un topor. Au fost descoperite și două mici fragmente ceramice care par să indice locuirea acestui deal într-o perioadă chiar mai veche decât mormântul identificat.

Având o vechime estimată de circa cinci milenii, mormântul este unul preistoric, putând fi atribuit perioadei timpurii a epocii bronzului. Aflat în apropierea sitului de pe Dealul Merez (sat Șoimești) în care muzeul din Ploiești derulează săpături arheologice sistematice din anul 2014, zona în care a fost descoperit mormântul și o posibilă așezare poate să devină una foarte importantă pentru perioada preistorică a Munteniei, urmând să continuăm cercetările în paralel cu cele de pe Dealul Merez situat la mai puțin de 1 km est de Vârful Scoruș”, precizează Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.