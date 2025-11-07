Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)

Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 7 noiembrie 2025

O echipă internațională de cercetători a realizat o nouă hartă a Imperiului Roman, care extinde rețeaua antică de drumuri cu peste 100.000 de kilometri.

Se spune, desigur, că „toate drumurile duc la Roma”. Și, deși este adevărat că multe dintre marile orașe ale Imperiului erau legate de capitală prin drumuri principale, drumurile secundare din rețea nu fuseseră studiate în detaliu, a explicat Tom Brughmans, arheolog la Universitatea Aarhus din Danemarca și coautor al unui studiu care descrie aceste drumuri, publicat joi (6 noiembrie) în revista Scientific Data.

„Cei 200 de ani de cercetări asupra drumurilor romane s-au concentrat în mare măsură pe aceste «autostrăzi» romane, dacă le putem numi așa, în detrimentul cunoașterii noastre despre drumurile fără nume, «drumurile de țară»”, a declarat Brughmans pentru Live Science într-un e-mail.

Brughmans și colegii săi au creat un nou atlas digital al drumurilor romane din Europa, Orientul Apropiat și Africa de Nord, numit Itiner-e, pentru a înțelege mai bine interconexiunile din cadrul Imperiului Roman în jurul apogeului său, în anul 150 d.Hr. Platforma Itiner-e este cu acces liber și, potrivit studiului, include date de înaltă rezoluție despre drumurile romane, obținute din informații istorice și arheologice, hărți topografice și date de teledetecție.

Harta rezultată include aproape 300.000 de kilometri de drumuri, de două ori mai multe decât alte hărți anterioare. Iar această vastă rețea de drumuri reflectă puterea Imperiului Roman.

„Această rețea integrată uriașă a fost un moment de cotitură istoric. A însemnat că, pentru prima dată, o ciumă, un boom economic sau o nouă religie puteau deveni fenomene «continentale» și puteau remodela lumea”, a spus Brughmans.

Un exemplu oferit de Brughmans este Ciuma Antonină, care a izbucnit în anul 165 d.Hr. și a devastat Imperiul Roman, provocând, posibil, moartea a până la un sfert din populație.

„Prin cartografierea drumurilor antice pe care s-a răspândit Ciuma Antonină, obținem un studiu de caz vechi de 2.000 de ani despre impactul de lungă durată al pandemiilor asupra societății,” a explicat Brughmans.

Brughmans a precizat că noul set de date „include aproape 200.000 km de drumuri secundare, dar ne așteptăm ca acest număr să poată fi crescut semnificativ.”

„Știm că există multe drumuri pe care încă nu le-am descoperit”, a adăugat Brughmans.

