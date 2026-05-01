Cel mai mare tezaur viking descoperit până în prezent în Norvegia

Arheologii din Norvegia au descoperit un tezaur din Epoca Vikingilor, care conține 2.970 de monede de argint bătute în Anglia, Germania, Danemarca și Norvegia. Este cel mai mare tezaur de monede vikinge descoperit vreodată în Norvegia, iar arheologii nu au terminat încă săpăturile.

Doi detectoriști au descoperit primele 19 monede pe 10 aprilie, într-o fermă de lângă satul Rena, în estul Norvegiei, potrivit unui comunicat al Direcției pentru Patrimoniu Cultural din Norvegia. Aceștia au alertat arheologii locali, care s-au alăturat căutărilor în ziua următoare, informează Live Science.

Experții de la Muzeul de Istorie Culturală din Oslo analizează deja monedele, denumite Tezaurul Mørstad după ferma unde au fost descoperite. Printre ele se numără monede bătute în timpul lui Æthelred al II-lea (rege al Angliei între 978-1013 și 1014-1016), Cnut cel Mare (rege al Angliei, Danemarcei și Norvegiei între aproximativ 1016 și 1035) și Otto al III-lea (împărat al Sfântului Imperiu Roman între 996 și 1002).

„Moneda străină a dominat circulația banilor în Norvegia până când Harald Hardrada (care a domnit între 1046 și 1066 – n.r.) a instituit o monedă națională”, a declarat Svein Gullbekk, numismat la Muzeul de Istorie Culturală.

Totuși, câteva dintre monedele descoperite în tezaur au fost bătute în timpul lui Hardrada, ceea ce înseamnă că tezaurul a fost depus în jurul anului 1050, chiar în perioada în care moneda norvegiană începea să se dezvolte, a spus Gullbekk.

Tezaurul ar putea reprezenta o acumulare de bogăție vikingă obținută nu prin jaf, ci prin procesarea la scară industrială a resurselor naturale din mlaștinile locale din Scandinavia.

„Minereul era extras din mlaștini, iar fierul prelucrat era exportat în Europa. Din anii 900 până la sfârșitul anilor 1200 a existat o producție uriașă de fier în această zonă”, a declarat Jostein Bergstøl, arheolog la Muzeul de Istorie Culturală.

Condițiile solului au contribuit probabil la conservarea monedelor, potrivit arheologului May-Tove Smiseth.

„Aceasta este o descoperire cu adevărat unică, de genul pe care o poți întâlni poate o singură dată în carieră”, a declarat Smiseth.

Pe lângă monede, arheologii au descoperit și fragmente de argint tăiat, bucăți de bijuterii din argint care erau folosite ca monedă în Evul Mediu.

Arheologii continuă să lucreze la sit pentru a vedea dacă există și alte obiecte în tezaur sau dacă în zonă ar putea exista urme ale unei așezări. Însă Tezaurul Mørstad a intrat deja în istorie.

„Am mai descoperit anterior tezaure de monede din Epoca Vikingă care conțineau în jur de 2.000 de monede, dar niciodată mai mult de 3.000”, a declarat Gullbekk pentru Science Norway.

Foto sus: O monedă cu chipul regelui Æthelred al II-lea cel Șovăielnic, rege al Angliei între 978-1013 și 1014-1016 (© May-Tove Smiseth / Innlandet County Authority)

