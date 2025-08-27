Primul „portret” al unui viking, descoperit în colecțiile unui muzeu din Danemarca

O mustață imperială și o barbă împletită, despărțită la mijloc - aceste detalii gravate pe o figurină de fildeș de morsă constituie primul „portret” al unui bărbat din epoca vikingilor, a anunțat Muzeul Național din Danemarca.

„Acest omuleț este cu adevărat diferit (...) are o cărare pe mijloc până la creștet, apoi părul este tuns în dreptul gâtului”, a declarat curatorul Peter Pentz pentru AFP, conform Agerpres.

Pentz a povestit că a simțit că era privit de un viking când a dat peste figurina de trei centimetri, aflată în colecțiile muzeului.

Spre deosebire de reprezentările existente, în special pe monedele lipsite de caracteristici individuale, „aceasta este prima tentativă de portret din epoca vikingilor”, a spus curatorul.

Obiectul, din secolul al X-lea, care ar înfățișa un rege și ar fi, de fapt, o piesă dintr-un joc de societate, a fost descoperit într-un mic tumul din fiordul Oslo, în Norvegia, în 1796. De atunci, piesa s-a aflat în colecțiile Muzeului Național din Danemarca.

„Dacă vă gândiți la vikingi ca la niște sălbatici sau niște ființe primitive, cred că această figurină dovedește, de fapt, contrariul”, a spus Pentz.

„Este foarte bine îngrijit”, a adăugat curatorul.

În epoca vikingilor, părul bogat era un semn de bogăție și un indiciu al statutului.

→ Imaginea 1/4: Foto: © Facebook / Nationalmuseet

