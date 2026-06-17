Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi

Echipa de arheologi a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a descoperit un vârf de lance din fier, cu o vechime aproximativ 2.500 de ani, în urma cercetărilor efectuate la Băicoi.

„Din punct de vedere cronologic, piesa poate fi atribuită secolelor VI - V a.Chr., aparținând primei epoci a fierului (Hallstatt). Deși pare să fie o descoperire izolată, colegii noștri cercetează în detaliu întreaga zonă pentru a înțelege mai bine contextul istoric și pentru a obține noi informații. Pe parcurs ce lucrările avansează vom reveni cu noutăți din teren”, precizează Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.

Începând cu a doua jumătate a lunii mai, arheologii muzeului investighează două movile funerare din epoca bronzului aflate în zona intersecției DN1 (DE 60) cu DJ 215, acolo unde urmează să fie realizată o importantă investiție rutieră.

Cercetările au debutat la tumulul cunoscut sub numele de „Movila Vulpii”, un impresionant monument funerar cu o înălțime de aproximativ 3,2 metri și un diametru de circa 65 de metri. Rezultatele obținute anterior confirmă importanța deosebită a sitului: a fost descoperit un mormânt preistoric vechi de aproximativ 5.000 de ani, aparținând unui bărbat adult, înmormântat conform ritualurilor specifice comunităților Yamnaya.

O altă descoperire interesantă este o monedă emisă în secolul al IV-lea d.Hr. de împăratul Iulian Apostatul. Deocamdată, aceasta nu poate fi asociată cu o înmormântare aparținând acelei perioade, însă oferă noi perspective asupra istoriei locului.

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