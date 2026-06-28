O farfurie medievală rară, descoperită în așezarea de la Costești-Gârlea

Arheologii din Republica Moldova au descoperit o farfurie decorată rară, în timpul cercetărilor desfășurate în așezarea medievală de la Costești-Gârlea.

Conform Agenţiei Naţionale Arheologice din Republica Moldova, „pe suprafața vasului este redat un chip uman stilizat, un motiv rar întâlnit în ceramica medievală”.

„În timpul cercetărilor arheologice de salvare desfășurate în luna mai la Costești-Gârlea, în cuprinsul unui complex adâncit, alături de numeroase alte materiale, a fost descoperită o farfurie smălțuită fragmentară din secolul al XIV-lea, decorată în tehnica sgraffito (tehnică artistică și decorativă care constă în zgârierea unui strat superior de culoare pentru a expune un strat de bază contrastant – n.r.). Pe suprafața vasului este redat un chip uman stilizat, un motiv rar întâlnit în ceramica medievală. Piesa a fost produsă în atelierele ceramice ale așezării urbane medievale de la Costești-Gârlea și constituie, prin decorul său, o descoperire unică pentru arheologia medievală din spațiul nostru. Chipul uman a fost observat pentru prima dată de colegul nostru Andrii Iorga, cel care a reușit ulterior să asambleze vasul din mici fragmente și să realizeze desenul arheologic al piesei”, precizează Agenţia Naţională Arheologică din Republica Moldova, pe pagina de Facebook a instituției.

Situl Costești-Gârlea reprezintă o așezare urbană de mari proporții (peste 4 km2) din perioada stăpânirii tătaro-mongole (sec. XIV), de valoare deosebită pentru arheologia medievală și pentru patrimoniul cultural al Moldovei. Este alcătuit din mai multe sectoare, veritabile cartiere ale orașului, cuprinzând case din piatră și cărămidă, unele prevăzute cu sistem de aducțiune a apei prin tuburi din ceramică, dar și locuințe adâncite și diferite ateliere meșteșugărești. La periferiile de nord și de sud-vest ale orașului medieval există cimitire cu morminte de înhumație.

Tot în acest sit s-au mai semnalat resturi de locuire aparținând unor așezări din epoca geto-dacică (sec. IV-III î.Hr.), perioada romană (sec. IV d.Hr.) și evul mediu timpuriu și dezvoltat (sec. XI-XIII și XV-XVII). Obiectivul arheologic a fost cercetat parțial prin săpături arheologice în anii 1934 (T. Porucic), 1954 (Em. Rikman), 1957 și 1959 (L. Polevoi), 1993 (N. Telnov) și 1999 (A. Gorodenco).

Referitor la cetate, potrivit estimărilor lui Em. Rikman, aceasta era de formă trapezoidală, mărginită de un val cu înălțimea păstrată de 2, 4 m și un șanț adiacent adânc de 0, 9 m și lat de 9 m, suprafața fortificației fiind de circa 6,6 ha. În partea de nord și vest valul și șanțul nu s-au păstrat. Urmele intrării (porților) în cetate, cu lățimea de 12 m, au fost surprinse în colțul nord-vestic al fortificației.

Foto sus: Farfurie descoperită în așezarea medievală de la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)

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