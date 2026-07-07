De ce a dispărut canibalismul: explicația biologică din spatele unuia dintre cele mai puternice tabuuri

Canibalismul ar fi putut deveni unul dintre cele mai puternice tabuuri ale umanității deoarece, în cele din urmă, era prea periculos pentru supraviețuirea societăților care îl practicau, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători polonezi și cehi.

Studiul, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, susține că, deși canibalismul le-ar fi putut oferi oamenilor un avantaj nutritiv pe termen scurt, costul biologic pe termen lung depășea cu mult orice beneficiu.

Dovezi arheologice, etnografice și istorice arată că, de-a lungul istoriei umane, canibalismul a existat atât în perioade de foamete severă, cât și ca parte a unor ritualuri. În societățile moderne, însă, această practică este aproape complet absentă.

Cercetătorii dr. Michał Misiak, de la Universitatea din Wrocław, și dr. Petr Tureček, de la Universitatea Carolină, au dezvoltat un model matematic pentru a analiza efectele pe termen lung ale canibalismului asupra populațiilor umane.

Modelul a arătat că, deși corpul uman oferă o cantitate moderată de calorii, consumarea acestuia implică și un risc semnificativ mai mare de transmitere a bolilor infecțioase. Deoarece oamenii au o fiziologie aproape identică, agenții patogeni se pot răspândi mai ușor între indivizi prin canibalism.

„Analiza noastră a privit corpul uman ca pe o posibilă sursă de hrană, luând în calcul atât energia obținută, cât și costurile biologice ascunse”, a declarat dr. Misiak. „În timp ce un corp uman oferă doar un aport caloric mediu, adevăratul pericol constă în riscul crescut de infectare.”

Cercetătorii au descoperit că cea mai mare amenințare apărea atunci când canibalismul devenea o practică repetată. Pe măsură ce indivizii îi consumau pe alții din aceeași populație, probabilitatea transmiterii bolilor creștea dramatic. Deși prepararea termică poate elimina numeroase bacterii și virusuri, ea nu distruge prionii — proteine infecțioase responsabile pentru boli neurologice fatale, precum Kuru.

Potrivit studiului, canibalismul este avantajos din punct de vedere biologic doar în circumstanțe foarte specifice, cum ar fi foametea extremă. Odată practicat în mod regulat, însă, riscul tot mai mare de epidemii depășește orice beneficiu nutritiv și poate contribui la declinul populației.

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