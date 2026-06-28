Un imens centru de producție textilă din Epoca Vikingilor, descoperit de arheologi

Arheologii au descoperit în Danemarca un sit imens de producție textilă din Epoca Vikingilor, vechi de peste 1.000 de ani.

Experții de la Muzeul Moesgaard au anunțat săptămâna aceasta că situl, întins pe 100.000 de metri pătrați, include o zonă pentru procesarea inului, precum și peste 80 de case semi-îngropate — colibe folosite ca ateliere și locuințe în Epoca Vikingilor, informează Associated Press.

Situl este situat în Søften, la 10 kilometri nord de al doilea cel mai mare oraș din Danemarca, Aarhus, în peninsula Iutlanda. Situl datează din perioada târzie a Epocii Fierului și începutul Epocii Vikingilor, undeva între anii 600 și 950 d.Hr.

Arheologul Liv Stidsing Reher-Langberg, care a condus săpăturile în ultimele 10 luni, a declarat că „avem un accent clar pe producția textilă, ceea ce face ca această așezare să fie diferită de alte tipuri de așezări din această perioadă.”

„Avem fusaiole, avem greutăți de țesut; asta ne arată ce se întâmpla în aceste case semi-îngropate”, a spus Reher-Langberg, adăugând că arheologii au descoperit și monede de argint, mărgele de sticlă și ceramică.

Experții au identificat zone separate pentru producție și meșteșuguri, precum și o singură locuință, ceea ce indică faptul că activitatea era coordonată de o persoană influentă, cu control asupra resurselor și producției.

Reher-Langberg a spus că, în ultimele trei decenii, detectoriștii au descoperit în zonă mai multe monede de argint. O săpătură de probă realizată cu un an și jumătate în urmă, înainte de construirea unui nou drum și a unei zone industriale, a atras apoi atenția arheologilor.

„Am putut vedea în șanțuri că totul continuă, cu aceste case și case semi-îngropate și elemente de producție textilă”, a spus Reher-Langberg.

Istoricul Kasper Andersen de la Muzeul Moesgaard a declarat că descoperirea de la Søften este „încă o piesă din puzzle” pentru înțelegerea structurii economice, culturale și politice locale din acea perioadă.

În epoca vikingilor, Aarhus (numit atunci Aros) era un centru al regalității și al comerțului internațional. Anul trecut, arheologii au descoperit un alt sit viking la Lisbjerg, la doar 4 kilometri distanță, care probabil a fost reședința unor membri ai nobilimii.

Bunurile și resursele erau probabil aduse din zonele rurale și din așezări precum Søften, înainte de a intra într-o rețea comercială internațională extinsă, a spus Andersen.

„Când ai un sit de producție de o asemenea amploare, acesta nu poate exista doar datorită zonei locale. Trebuie înțeles ca parte a unei rețele mai mari, dintr-o perspectivă internațională mult mai amplă”, a spus Andersen.

Reher-Langberg speră ca viitoarele datări cu carbon și analizele de polen să poată clarifica unele întrebări rămase, de exemplu despre tipul exact de producție textilă de la sit.

În Epoca Vikingilor, considerată a se desfășura între anii 793 și 1066 d.Hr., nordicii cunoscuți ca vikingi au desfășurat raiduri, colonizări, cuceriri și comerț la scară largă în toată Europa, ajungând chiar și în America de Nord.

Andersen a spus că descoperirea de la Søften arată că vikingii „nu erau doar niște hoarde simple, necivilizate și barbare, care colindau Europa”.

„Pentru a avea un loc ca Søften, ai nevoie de o societate foarte bine organizată, cu o linie de producție, și ai nevoie și de o piață pentru acea producție. Textilele de la Søften intră într-o piață mult mai mare decât doar zona locală”, a spus el.

Foto sus: Un imens centru de producție textilă din Epoca Vikingilor, descoperit în Danemarca (© Moesgaard Museum)

Mai multe pentru tine...