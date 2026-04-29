De la stâna tradițională la design contemporan – o poveste despre lână, oameni și timp

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 29 aprilie 2026

Știați că, în stânele de la munte, fiecare gest avea un rost bine stabilit? De la mulsul oilor în comarnic, la fierberea zerului pentru urdă sau frământarea cașului în burduf, toate spuneau povestea unei vieți strâns legată de natură și de ritmurile ei.

Stâna nu era doar un adăpost, ci un adevărat univers al vieții pastorale, unde baciul și ciobanii urmau ritualuri vechi de generații: laptele proaspăt era închegat, cașul era stors și presat, apoi lăsat la fermentat pentru a deveni brânză de burduf. Zerul era fiert în cazane de aramă pentru a obține urda, iar din laptele prins se făcea untul, bătut în putinei. Nimic nu se irosea, fiecare etapă reflecta echilibrul dintre om și natură.

Expoziția „Ecologia Lânii – de la universul Mioriței și păstoritul tradițional la utilizări contemporane” vă invită să descoperiți această lume autentică și să urmăriți mai departe drumul lânii: de la viața simplă, dar complexă, a mocanilor, până la reinterpretările sale în design contemporan. Prin creațiile semnate de Lavinia Ghimbășan și Artemiza Ichim, lâna devine un material viu, sustenabil și actual.

Expoziția este deschisă la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, din Piața Sfatului, nr. 15, de miercuri până duminică, între orele 9:00–17:00.

