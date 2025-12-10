Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Cornurile pentru praful de pușcă

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 10 decembrie 2025

Cea mai mare parte a obiectelor din corn folosite în cultura populară sunt legate de vânătoare, îndeletnicire înfloritoare în trecut, în țara noastră, iar cornurile pentru praf de pușcă, alcătuiesc o categorie spectaculoasă de obiecte.

Tocul pentru praful de pușcă era realizat din corn de bovine sau de cerb. Cornul era tăiat în așa fel încât să se obțină o trifurcație, iar interiorul era scobit. Suprafața neregulată a cornului era șlefuită și apoi se realiza decorul preponderent geometric, realizat prin incizare. Pe unele cornuri se regăsesc gravate inscripții cu inițialele numelui proprietarului, anul confecționării sau chiar scene de vânătoare. În final, pentru a-l patina, meșterii fierbeau cornul în zeamă de foi de ceapă sau coji de nucă, iar inciziile decorului se umpleau cu grăsime amestecată cu praf de cărbune, pentru a pune în evidență desenul.

Din colecția Muzeului Civilizației Urbane a Brașovului fac parte două astfel de cornuri pentru praful de pușcă expuse într-o panoplie cu arme.

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului poate fi vizitat de miercuri până duminică, între orele 09:00-17:00.

Mai multe pentru tine...
Complotul prafului de pușcă jpeg
Complotul prafului de pușcă
Pușca de vânătoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza (foto: Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
Pușca de vânătoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza
carol I
Regele Carol I trage cu pușca la bâlci
Vernisajul expoziției „Bhutan - File din natură”, la Muzeul Grigore Antipa
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Bhutan - File din natură”, la Muzeul Antipa
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
Florin Grecu, Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale
📁 Carte
Recenzie: „Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale”
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
Laboratorul Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu (© Muzeul Național Brukenthal)
📁 Muzeele României
Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu, o raritate în Europa
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”
📁 Istorie recentă
Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”