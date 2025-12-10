Cornurile pentru praful de pușcă

Cea mai mare parte a obiectelor din corn folosite în cultura populară sunt legate de vânătoare, îndeletnicire înfloritoare în trecut, în țara noastră, iar cornurile pentru praf de pușcă, alcătuiesc o categorie spectaculoasă de obiecte.

Tocul pentru praful de pușcă era realizat din corn de bovine sau de cerb. Cornul era tăiat în așa fel încât să se obțină o trifurcație, iar interiorul era scobit. Suprafața neregulată a cornului era șlefuită și apoi se realiza decorul preponderent geometric, realizat prin incizare. Pe unele cornuri se regăsesc gravate inscripții cu inițialele numelui proprietarului, anul confecționării sau chiar scene de vânătoare. În final, pentru a-l patina, meșterii fierbeau cornul în zeamă de foi de ceapă sau coji de nucă, iar inciziile decorului se umpleau cu grăsime amestecată cu praf de cărbune, pentru a pune în evidență desenul.

Din colecția Muzeului Civilizației Urbane a Brașovului fac parte două astfel de cornuri pentru praful de pușcă expuse într-o panoplie cu arme.

Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului poate fi vizitat de miercuri până duminică, între orele 09:00-17:00.

