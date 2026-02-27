Un muzeu de vizitat: Conacul boieresc de la Hermeziu

La o orǎ distanțǎ de oraşul Iaşi se aflǎ Conacul boieresc de la Hermeziu (Comuna Trifești, Iași), inaugurat ca muzeu al familiei Negruzzi la 7 octombrie 1995. Un loc special, perfect pentru o excursie de descoperire a comorilor culturale din județul Iaşi, un prilej de întâlnire cu ultimele zǎpezi ale sezonului.

Iată câteva personalități importante ale familiei Negruzzi și ale culturii române își leagă numele de această casă:

Constantin Negruzzi (1808-1868), primul nostru mare prozator modern, părintele nuvelei istorice românești (Alexandru Lăpușneanu), membru fondator al Academiei Române, codirector al Teatrului Național Iași, ministru al finanțelor, președinte al Eforiei Orașului Iași (primar);

Iacob Negruzzi (1842-1932), scriitor, președinte al Academiei Române, unul dintre fondatorii Societății „Junimea”, secretar al revistei „Convorbiri literare”;

Leon C. Negruzzi (1840-1890), scriitor, fost primar și prefect de Iași;

generalul Mihai L. Negruzzi (1873-1958), memorialist, fost primar de Iași și Rezident Regal al Ținutului Prut;

Ella L. Negruzzi (1876-1949), prima femeie avocat pledant din România;

Leon (Bob) M. Negruzzi (1899-1987), scriitor de limbă franceză.

