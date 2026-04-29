Cele mai dificile cusături, ciupagele

La poalele Perșanilor, în zona unde apele Oltului ies învolburate din defileu și apoi se liniștesc în lunca mănoasă din apropiere, se întinde ”țara hireanului” (hreanului), cu salba sa de sate, Mateiaș, Bogata și Fântâna, ai căror locuitori erau numiți adeseori ”pădureni”. Acolo întâlnim o zonă etnografică aparte, influențată de Țara Oltului, Țara Bârsei și Ținutul Târnavelor, care se distinge prin bogăția cusăturilor și culorilor portului tradițional românesc.

Dintre toate aceste alesături, ciupagele, cusături mari, bogate, împodobesc iile fetițelor de 10 – 12 ani, ale fetelor de măritat, ale femeilor tinere și ale femeilor mai în vârstă. Ele se coseau în partea din față a iei, iar decorul lor geometric cuprindea ”flori” și ”stâlchi”. Coloritul viu, roșu aprins, din fir de lână toarsă foarte fin, întâlnit la fetele și femeile tinere, era înlocuit cu negru în cazul femeilor în vârstă.

Se spune că ciupagele erau cele mai dificile cusături, de aceea nu toate femeile ajungeau să deprindă a le coase. Întâi se încrețea pânza, apoi ”se urzeau florile și stâlchii” cu roșu, după care florile ”se umpleau” cu albastru, verde și galben, iar la sfârșit se realiza ”umplutul cărărilor”.

Foto: Modele de ciupage din satul Mateiaș, județul Brașov - Colecția Muzeului de Etnografie Brașov

