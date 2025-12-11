Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)

Pălărie din colecția „Maria Tănase”, restaurată de specialiștii de la Muzeul Olteniei

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 11 decembrie 2025

O pălărie din Colecția „Maria Tănase” a Secției de Etnografie a Muzeului Olteniei a fost restaurată recent de specialiștii din cadrul instituției.

Piesa este din paie împletite, cusute și are aplicate ornamente florale din mătase naturală. Atât pălăria, cât și florile care compun ornamentica, au prezentat degradări fizico-mecanice și fizico-chimice, date de pete de natură necunoscută, praf și murdărie, dislocarea și alungirea fibrelor, ruperea și pierderea unor fragmente de țesătură, decolorare, destrămare și rigidizare prin pierderea higroscopicității, dezlipire a netexului atașat în urma intervenției anterioare.

A fost necesar un amplu proces de restaurare-conservare în vederea aducerii piesei în stare de expunere, având în vedere materialele diferite din compoziție, starea de degradare, necesitatea înlăturării intervențiilor precedente de consolidare și adoptarea unor metode și tehnici noi, utilizând materiale compatibile care să prelungească viața acestei capodopere”, scrie Irinela Firan, expert restaurator textile - Laboratorul de Restaurare - Conservare al Muzeului Olteniei Craiova, pe pagina de Facebook a instituției

Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Imaginea 1/10: Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
Restaurarea unei pălării din colecția „Maria Tănase” (© Muzeul Olteniei)
