Arhivele Naționale ale României publică, pe pagina de Facebook a instituției, certificatul de naștere al Mariei Tănase, păstrat la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, și fotografii din monografia „Maria Tănase” de Maria Roșca, donată de autoare bibliotecii instituției în 1989.

Maria Tănase s-a născut la 25 septembrie 1913, la București, în Mahalaua Cărămidarilor, fiind al cel de-al treilea copil al familiei Ana și Ion Coandă Tănase. În viața sa, muzica a fost prezentă încă de la început, prin doinele oltenești pe care tatăl le cânta la fluier și prin cântecele din zona Făgărașului, fredonate de mama sa, de la care a moștenit talentul de a cânta. Anii copilăriei, petrecuți pe str. Livada cu duzi din Mahalaua Cărămidarilor și apoi pe strada Tăbăcarilor, i-au imprimat pentru totdeauna în suflet acordurile folclorice, frumusețea dansului și muzicii populare, precum și o puternică dorință de a da viață, prin cântec, acestei frumuseți.

Ilustrații din monografia „Maria Tănase” de Maria Roșca: Casa părintească din str. „Livada cu duzi” în care s-a născut Maria Tănase. Părinții Mariei Tănase, Ion Coandă Tănase și Ana Munteanu (© ANR, Bibliotecă)

Ani mai târziu, jurnalistul Sandu Eliad a auzit-o cântând și, cucerit de profunzimea vocii ei, i-a propus să renunțe la slujba de casieriță la „Bufetul de 7 lei” și să înceapă o nouă viață. În anturajul său i-a cunoscut pe folcloristul Harry Brauner și pe etnomuzicologul Constantin Brăiloiu care, impresionați de inflexiunile glasului ei și de căldura interpretării, au intuit în ea o cântăreața autentică, Brăiloiu recomandându-i ca, pentru alegerea repertoriului, să colinde cătunele satelor românești și să-și însușească stilul folcloric al fiecărui ținut.

În perioada respectivă a debutat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” și a înregistrat pentru casa de discuri „Columbia” câteva dintre melodiile ei celebre, printre care se numără „Cine iubește și lasă”, „Mi-am jurat de mii de ori”, binecunoscute și astăzi. Momentul care i-a influențat în mod decisiv cariera a fost debutul la Radio România, la 20 februarie 1938, în emisiunea „Ora satului”, când, acompaniată de taraful Ion Matache din Argeș, a cucerit întreaga țară. În anii ce au urmat popularitatea ei a continuat să crească, fiind considerată prima divă autentică a României.

Printre documentele care fac parte din selecția de astăzi se numără certificatul de naștere al Mariei Tănase, păstrat la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, și fotografii din monografia „Maria Tănase” de Maria Roșca, donată de autoare bibliotecii instituției noastre în 1989.

Certificatul de naștere al Mariei Tănase, fiica Anei și a lui Ion Coandă Tănase. „Din anul una mie nouă sute treisprezece, luna septembrie, ziua douăzeci și șapte, la orele opt și 15/60 ante meridiane. Act de nașterea copilei: Maria de sex femenin, născută la douăzeci și cinci ale curentei luni, la orele șase, ante meridiane, în orașul București, la casa părinților săi din strada fund. Livedea cu duzi no. 17, fica Dlui Ioan C. Tănase, de ani 36, de profesie grădinar, și al Dnei Ana năs. Munteanu, de ani 25, de profesie fără, după declarațiunea făcută de tatăl”. (© ANR, SMBAN, fond Registrul de Stare civilă născuți 1913, dosarul 20/1913, f. 122).

