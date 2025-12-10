Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
iancu de hunedoara

2026 va fi „Anul Iancu de Hunedoara”?

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 10 decembrie 2025

Un proiect de lege propus de primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, și inițiat în parlament de deputații de Hunedoara Natalia Intotero și Ilie Toma, privind declararea anului 2026 drept „Anul Iancu de Hunedoara” a trecut de Senat și se află acum pe agenda de lucru a Camerei Deputaților, informează Primăria Hunedoara.

„Suntem încrezători că va trece și de acest for decizional, mai ales că inițiativa legislativă a fost semnată de 112 parlamentari din toate partidele. Pregătim încă de pe acum o serie de evenimente de amploare, dedicate tuturor categoriilor de public. Cele mai importante dintre ele se vor desfășura în perioada martie – octombrie 2026”, scrie Primăria Hunedoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, seria de evenimente organizată în Hunedoara se va desfășura sub egida – „Iancu de Hunedoara; erou, voievod, legendă”.

„Suntem obligați de moștenirea lăsată nouă de familia Corvinilor să cinstim așa cum se cuvine memoria lor, mai ales a lui Ioan (Iancu) de Hunedoara. Am început să creionăm un calendar de evenimente importante de care să se bucure atât locuitorii orașului și județului, dar care să atragă și cât mai mulți turiști în Hunedoara. Le mulțumesc doamnei deputat Natalia Intotero și domnului deputat Ilie Toma că au preluat și dus în Parlament ideea noastră și sper ca și alte instituții locale, județene și chiar naționale să se alăture demersului nostru pentru anul viitor”, spune primarul Dan Bobouțanu.

Anul viitor se vor împlini 570 ani de la Bătălia de la Belgrad, iulie 1456, în urma căreia oștile lui Iancu le-au învins pe cele ale lui Mehmet al II – lea, cuceritorul Constantinopolului. Astfel, a fost oprită cu circa 70 de ani înaintarea turcilor în Europa. Tot în 1456, la 11 august, Iancu de Hunedoara moare răpus de ciumă în tabăra sa militară de la Zemun (acum – cartier al Belgradului).

