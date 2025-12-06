Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)

Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 6 decembrie 2025

Un craniu uman neobișnuit, în formă de cub, a fost descoperit de arheologi într-un sit din Mexic. Această descoperire este prima dovadă că oamenii din această zonă practicau o formă unică de modelare a capului, cunoscută științific sub numele de modificare craniană, în urmă cu aproximativ 1.400 de ani.

Craniul a fost scos la iveală în apropierea sitului arheologic Balcón de Montezuma (Balconul lui Montezuma), în statul Tamaulipas, situat în partea est-centrală a Mexicului. Diverse grupuri etnice mezoamericane au trăit în zonă între anii 650 î.Hr. și 1200 d.Hr. În jurul anului 400 d.Hr., aici a apărut un sat care, în cele din urmă, a ajuns să cuprindă aproximativ 90 de case circulare dispuse în două piețe, potrivit Institutului Național de Antropologie și Istorie (INAH) din Mexic.

Într-o analiză recentă a artefactelor și oaselor descoperite la Balcón de Montezuma, cercetătorii au observat că craniul unui bărbat de vârstă mijlocie avea o formă pe care nu o mai întâlniseră până atunci, informează Live Science.

Într-un comunicat de presă al INAH, antropologul Jesús Ernesto Velasco González a explicat că, deși în zonă au mai fost descoperite cranii modificate artificial, forma craniului acestui bărbat este unică.

Craniu uman neobișnuit, vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)

Multă lume este familiarizată cu culturile care practicau modificarea craniană de tip conic, deoarece aceste cranii au un aspect aproape „extraterestru”. Astfel de forme erau de obicei create prin folosirea unor fâșii de material textil sau pernițe moi pentru a „bandaja” capetele sugarilor și a încuraja creșterea craniului într-o direcție „oblică”, ceea ce ducea la un aspect alungit.

Majoritatea craniilor modificate de la Balcón de Montezuma au, însă, o formă „verticală”, obținută prin plasarea unei pernuțe moi în partea din spate și/sau din față a craniului, ceea ce făcea ca persoana să aibă un cap mai drept sau mai ascuțit.

Dar bărbatul de la Balcón de Montezuma prezintă o formă diferită de modificare „verticală”, în care partea superioară a capului a fost aplatizată, conferind craniului un aspect de cub.

Deoarece exemple ale acestui tip de craniu cu partea superioară aplatizată fuseseră observate doar în afara zonei studiate, cercetătorii au dorit să afle dacă bărbatul era local sau provenea din altă parte. Analiza chimică a oaselor și dinților săi a arătat însă că el s-a născut în zonă, probabil a trăit acolo toată viața și tot acolo a murit.

Cercetătorii speculează că această formă neobișnuită de modificare craniană ar putea avea o semnificație culturală specifică încă necunoscută. Deși bărbatul nu provenea dintr-o altă regiune geografică, este posibil ca persoanele care i-au modelat craniul să fi aparținut unui alt grup cultural.

