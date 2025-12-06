Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Orașul antic Shimao din China. © The Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Chinese Academy of Sciences (CAS)

Capete de bărbați, descoperite într-o „groapă cu cranii” aflată lângă un oraș vechi de 4.000 de ani

📁 Istoria Chinei
Autor: Redacția
🗓️ 6 decembrie 2025

Chiar în afara porții unui oraș vechi de 4.000 de ani din China, arheologii au descoperit o groapă plină cu 80 de cranii aparținând unor victime ale sacrificiilor umane. Acum, un nou studiu a dezvăluit un fapt surprinzător despre aceste victime: nouă din zece erau bărbați.

În cadrul studiului, publicat în revista Nature, cercetătorii au analizat ADN-ul colectat din schelete găsite în orașul antic Shimao și în localitățile sale satelit pentru a înțelege structura socială și relațiile de rudenie din această societate neolitică, informează Live Science.

Orașul antic Shimao, protejat de ziduri de piatră, a fost descoperit pentru prima dată în provincia Shaanxi în 2018. Locuit între aproximativ 2300 și 1800 î.Hr., Shimao se întindea pe circa 4 kilometri pătrați. Orașul includea o mare piramidă în trepte, zone specializate pentru meșteșuguri și două cimitire.

Arheologii au descoperit, de asemenea, două forme diferite de sacrificiu uman: una care implica capetele unor indivizi decapitați, îngropate în „gropi cu cranii” lângă poarta orașului; și alta care implica îngroparea ca sacrificiu a unei persoane de statut inferior - de obicei o femeie - într-un mormânt al unei persoane de statut înalt.

Un nobil înmormântat alături de o victimă feminină sacrificată (© IVPP / CAS)
Un nobil înmormântat alături de o victimă feminină sacrificată (© IVPP / CAS)

În noul studiu, cercetătorii au utilizat analiza ADN-ului pentru a determina sexul biologic al craniilor din groapa descoperită sub fundația Porții Dongmen (Poarta de Est) a orașului Shimao.

„În contrast cu rapoartele arheologice anterioare care identificau aceste sacrificii ca fiind predominant feminine”, au scris cercetătorii în studiu, noile rezultate ADN „nu au arătat nicio dovadă de predispoziție către femei, nouă din zece victime fiind bărbați”.

Această descoperire i-a surprins pe arheologi, deoarece sacrificiile asociate mormintelor elitei din Shimao și localitățile sale satelit erau predominant feminine.

În plus, când cercetătorii au analizat ADN-ul bărbaților sacrificați, nu au găsit diferențe în ascendența lor față de cea a persoanelor îngropate în mormintele elitei, ceea ce înseamnă că victimele nu erau „străini”.

Deși motivul acestor obiceiuri de sacrificiu specifice sexului rămâne încă neclar, cercetătorii au propus câteva explicații posibile.

Sacrificiile realizate în cadrul cimitirelor „ar putea reprezenta un tip de venerare a strămoșilor, în cadrul căreia femeile erau sacrificate pentru a onora nobili sau conducători de rang înalt”, potrivit cercetătorilor, în timp ce craniile sacrificate din groapă „erau probabil legate de un ritual de construcție a zidurilor sau porții”.

Foto sus: Orașul antic Shimao din China. © The Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Chinese Academy of Sciences (CAS)


