Foto: © Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Restaurarea unei oale cu decor ștampilat, descoperită apropierea castrului roman de la Cigmău / FOTO

📁 Muzeele României
🗓️ 5 decembrie 2025

Materialele rezultate în urma săpăturilor arheologice sunt de natura anorganică si / sau organică, majoritatea fiind însă artefacte ceramice si metalice. În general ele ajung în laboratorul de restaurare sub formă fragmentară, în diverse stadii de degradare cu depuneri minerale și organice.

Rolul restauratorului este acela de a readuce obiectul într-o stare cât mai apropiată de cea originală, fără a aduce modificări în caracterul, configurația, caracteristicile și detaliile speciale care au condus la decizia de protejare a obiectului, scrie Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

Piesa expusă este un vas ceramic din pastă fină, prevăzut cu o toartă. Oala cu corpul globular a fost decorată în zona gâtului cu două rânduri de palmete ștampilate. Corpul vasului a fost acoperit cu o angobă de culoare roșie, însă condițiile de păstrate au făcut ca aceasta să fie vizibilă doar în anumite zone. Oala de factură romană(secolul al II-lea d.Chr) a fost descoperită în vara anului 2022 în apropierea castrului de la Cigmău, în cadrul unei cercetări preventive care a vizat salvarea patrimoniului din zona afectată de proiectul: ,,Modernizare culoar trafic Mureș nord: DN 7 (Gelmar) - Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău - Șoimuș - Brănișca – Sârbi – DN7 (Ilia), Jud. Hunedoara (responsabil Dr. Ioan Alexandru Bărbat).

Dimensiunile obiectului sunt: H= 19, 5 cm; D buzei= 13,5 cm; D fund= 8cm; circumferința maximă = 64 cm; circumferința buzei = 42 cm.

În momentul intrării în laboratorul de restaurare materialul ceramic sub formă fragmentară prezenta depuneri minerale sub forma unor conglomerate, iar la o analiză vizuală asupra consistenței pastei s-a observat o fragilitatea a materialului din cauza mediului de zacere. De asemenea datorită arderii precare, suprafața este dispusă la exfolieri și degradări inerente, dând acestora un aspect prăfos.

După examinarea și întocmirea documentației foto s-a trecut la operațiunile de restaurare ce au inclus curățirea uscată și umedă a fragmentelor, uscarea, întregirea și completarea lacunelor cu material anorganic. Finisarea completărilor și conservarea cu soluție de poliacetat de vinil au fost operațiunile finale.

Oala cu decor ștampilat este exponatul lunii decembrie la Muzeul Civilizației Dacice şi Romane Deva.

Autori: Burz Carmen (expert restaurator ceramică – restaurare obiect), dr. Barbu Marius (arheolog – informații istorice, datare)

