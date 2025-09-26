Un craniu vechi de un milion de ani poate „schimba complet” istoria evoluției umane

Un craniu uman vechi de un milion de ani, descoperit în China, ar putea reprezenta dovada că specia noastră, Homo sapiens, a evoluat cu cel puțin o jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea anterior, susțin cercetătorii într-un nou studiu.

De asemenea, craniul arată că am coexistat cu alte specii înrudite, inclusiv cu Neanderthalienii, pentru o perioadă mult mai lungă decât se credea până acum, afirmă oamenii de știință, conform BBC News.

Cercetătorii spun că analiza lor „schimbă complet” înțelegerea pe care o avem asupra evoluției umane și, dacă este corectă, ar rescrie cu siguranță un capitol esențial din istoria noastră timpurie.

Însă alți experți, într-un domeniu în care există numeroase dezacorduri cu privire la apariția noastră pe planetă, afirmă că concluziile noului studiu sunt plauzibile, dar departe de a fi certe.

Descoperirea, publicată în prestigioasa revistă științifică „Science”, i-a surprins pe membrii echipei de cercetare, care a inclus oameni de știință de la o universitate din China și de la Muzeul de Istorie Naturală din Marea Britanie.

„Încă de la început, când am obținut rezultatul, ni s-a părut de necrezut. Cum putea fi atât de vechi?” a declarat profesorul Xijun Ni, de la Universitatea Fudan, care a condus analiza.

„Dar am testat din nou și din nou toate modelele, am folosit toate metodele, iar acum suntem încrezători în rezultat și, de fapt, suntem foarte entuziasmați”, a adăugat profesorul.

Când oamenii de știință au găsit craniul, numit Yunxian 2, au presupus că aparține unui strămoș timpuriu al nostru, Homo erectus, primii oameni cu creier mare. Asta pentru că avea o vechime de aproximativ un milion de ani – mult înainte ca oamenii mai avansați să fi apărut, conform teoriilor anterioare.

Homo erectus a evoluat ulterior și a început să se ramifice acum 600.000 de ani în Neanderthalieni și specia noastră – Homo sapiens.

Însă noua analiză a craniului Yunxian 2, revizuită de experți independenți, arată că acesta nu este Homo erectus.

Se crede acum că aparține unei versiuni timpurii a speciei Homo longi, o specie-soră aflată la un nivel de dezvoltare similar cu Neanderthalienii și Homo sapiens.

Dovezile genetice sugerează că Homo longi a existat în paralel cu celelalte două specii, așa că, dacă Yunxian 2 a umblat pe Pământ în urmă cu un milion de ani, spun cercetătorii, e posibil ca forme timpurii de Neanderthal și Homo sapiens să fi existat și ele.

Această analiză remarcabilă a schimbat dramatic cronologia evoluției oamenilor cu creier mare, împingând-o înapoi cu cel puțin o jumătate de milion de ani, potrivit profesorului Chris Stringer (video jos) de la Muzeul de Istorie Naturală, coautor al studiului.

El afirmă că este foarte probabil să existe fosile de Homo sapiens vechi de un milion de ani undeva pe planetă – doar că nu le-am găsit încă.

Există două metode principale de a identifica o specie umană timpurie și de a estima perioada în care a trăit: analiza formei craniului și analiza genetică. În cazul lui Yunxian 2, ambele metode au fost utilizate și au condus la aceeași concluzie.

Totuși, alți cercetători, precum dr. Aylwyn Scally, genetician evoluționist la Universitatea Cambridge, susțin că există incertitudini considerabile în ambele metode.

„Trebuie să fim foarte precauți în estimările de timp, pentru că sunt extrem de dificil de realizat, indiferent dacă ne bazăm pe dovezi genetice sau fosile,” a declarat el.

„Chiar și cu cele mai ample date genetice, este dificil să stabilim cu precizie momentul în care aceste populații ar fi coexistat – cu o marjă de eroare de 100.000 de ani sau mai mult”, a precizat Scally.

El a adăugat că, deși concluziile profesorilor Ni și Stringer sunt plauzibile, nu sunt deloc certe, iar pentru a avea certitudine este nevoie de mai multe dovezi.

„Această imagine este în continuare destul de neclară, așa că, dacă concluziile acestei cercetări vor fi susținute de alte analize, ideal din partea unor date genetice, atunci vom începe să fim tot mai încrezători în ele”, a declarat el pentru BBC News.

Homo sapiens a apărut mai întâi în Asia?

Cea mai veche dovadă cunoscută a existenței timpurii a Homo sapiens în Africa datează de 300.000 de ani, așa că este tentant să concluzionăm că specia noastră ar fi putut apărea mai întâi în Asia.

Însă, potrivit prof. Stringer, nu există suficiente dovezi în acest moment pentru a confirma asta, deoarece există și fosile umane în Africa și Europa vechi de un milion de ani, care trebuie incluse în analiză.

„Există unele dovezi genetice care indică o apariție chiar mai timpurie a speciei noastre, care s-ar fi putut recombina cu linia noastră evolutivă, dar acest lucru nu a fost încă dovedit”, a declarat el pentru BBC News.

Această cronologie modificată sugerează că cele trei specii de oameni au coexistat pe planetă timp de aproximativ 800.000 de ani – mult mai mult decât se credea anterior – și că este posibil să fi interacționat și chiar să se fi încrucișat în acest interval.

Această apariție timpurie ajută, de asemenea, la înțelegerea zecilor de rămășițe fosile umane, datând între 800.000 și 100.000 de ani, pe care oamenii de știință le-au avut dificultăți în a le clasifica sau plasa în arborele genealogic uman – ceea ce ei numesc „haosul din mijloc”.

Clasificarea greșită a craniului Yunxian 2

Craniul a fost excavat împreună cu alte două, în provincia Hubei. Însă ele erau deteriorate și zdrobite, ceea ce a dus inițial la clasificarea greșită a lui Yunxian 2 ca fiind Homo erectus.

Pentru a le restaura forma originală, echipa prof. Ni a scanat craniile, le-a reconstituit digital cu ajutorul modelării pe computer, apoi a imprimat replici folosind o imprimantă 3D.

Vizualizarea lor în forma reală a permis cercetătorilor să le reclasifice ca aparținând unui grup uman separat – și mai avansat.