Ministerul Culturii: Obiectele de patrimoniu de la Muzeul „George Enescu” sunt în siguranță

Obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” sunt în siguranță, iar lucrările de restaurare vor continua în cel mai scurt timp, a anunțat Ministerul Culturii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, în contextul preocupărilor cu privire la situația Muzeului Național „George Enescu”, ministrul Andras Istvan Demeter a considerat că este necesară o verificare directă a modului în care sunt păstrate bunurile de patrimoniu evacuate temporar din Palatul Cantacuzino, aflat în proces de restaurare. Inspecția a avut loc vineri, după încheierea programului de lucru, fiind anunțată cu doar zece minute în avans „pentru a permite o evaluare directă și obiectivă a situației din teren, obținerea de informații nemijlocite de la reprezentanții instituției și evaluarea situațiilor sensibile, pe baza unei analize a întregului context”.

Sursa citată precizează că discuțiile cu specialiștii muzeului și cu managementul instituției s-au concentrat pe informațiile care au generat îngrijorări, legate de calitatea condițiilor de depozitare a patrimoniului muzeal.

„Am dorit să văd personal ce se întâmplă la muzeu; așadar, după analiza din cadrul colegiului director, am decis verificarea în teren a modului în care sunt protejate bunurile de patrimoniu. Putem asigura pe toată lumea că obiectele sunt prezervate în condiții adecvate! M-ar bucura dacă multe alte elemente ale patrimoniului național, aflate în diferite muzee sau în arhive ori fonoteci, ar fi păstrate cu aceeași grijă. Am inspectat toate depozitele, iar rapoartele privind monitorizarea parametrilor de microclimat din spațiile de depozitare confirmă că bunurile de patrimoniu sunt plasate în condiții propice de umiditate, temperatură și luminozitate; condiții pe care conducerea muzeului le consideră necesare și suficiente”, a declarat ministrul Culturii, citat în comunicat.

Ministerul Culturii dă asigurări că eforturile de restaurare vor continua. Astfel, după lansarea, la finalul anului trecut, a procedurii de achiziție lucrări de execuție servicii de proiectare și servicii de asistență tehnică pentru obiectivul Muzeul Național „George Enescu” - Palatul Cantacuzino, oferta se află în etapa de evaluare tehnică.

„Dacă toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire sunt îndeplinite, contractul de achiziție publică va permite reluarea lucrărilor de restaurare începând cu trimestrul al doilea al acestui an”, se menționează în comunicat.

În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la modul de păstrare, depozitare și conservare a bunurilor culturale mobile clasate deținute de Muzeul Național „George Enescu” din București, Corpul de control al ministrului Culturii efectuase, miercuri, o primă acțiune de verificare în instituție.

Instituția a anunțat că, în această primă etapă a controlului, membrii comisiei au solicitat documente, date și informații relevante și au realizat chestionări directe și amănunțite ale personalului responsabil de păstrarea, depozitarea și conservarea bunurilor culturale.

Tot în urma verificărilor, echipei Ministerului Culturii i s-a comunicat faptul că unele fotografii apărute în media zilele acestea nu au fost făcute acum, ci ele reprezintă material de arhivă din anii trecuți. ”Elementele respective urmează a fi restaurate și reintegrate în imobil în cadrul lucrărilor de reabilitare a corpurilor de clădire aferente investiției”, precizează sursa citată.