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O nouă descoperire arheologică în Castrul roman de la Răcari (© Facebook / Cosmin Vasile)

Una dintre cele mai importante clădiri ale Castrului roman de la Răcari, descoperită de arheologi / FOTO

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Autor: Redacția
🗓️ 6 iulie 2026

O nouă descoperire arheologică făcută de specialiștii Muzeului Olteniei, în cadrul cercetărilor din Castrul roman de la Răcari, aduce la lumină o parte importantă din istoria de acum aproape 1.800 de ani a acestor locuri. A fost identificată temelia de piatră a unui horreum – grânarul castrului –, una dintre cele mai importante clădiri ale fortificației romane, anunță Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

„Urmele descoperite arată că focul a pus la pământ această construcție esențială pentru comandamentul roman care își avea baza în apropierea Craiovei de astăzi, la Răcari. Horreumul era a doua cea mai importantă clădire după comandament și adăpostea proviziile necesare unei garnizoane romane: cereale, alimente și nutreț pentru animale. Zidurile sale masive din piatră și urmele incendiului care i-a marcat sfârșitul spun o poveste veche de aproape două milenii și oferă noi informații despre ultimele clipe ale fortificației, cel mai probabil în timpul invaziilor gotice din secolul al III-lea. La Răcari se afla al doilea cel mai mare castru de piatră din regiune, de unde unitățile militare romane supravegheau valea Jiului”, scrie Cosmin Vasile, pe pagina personală de Facebook.

O nouă descoperire arheologică în Castrul roman de la Răcari (© Facebook / Cosmin Vasile)
Imaginea 1/4: O nouă descoperire arheologică în Castrul roman de la Răcari (© Facebook / Cosmin Vasile)
O nouă descoperire arheologică în Castrul roman de la Răcari (© Facebook / Cosmin Vasile)
O nouă descoperire arheologică în Castrul roman de la Răcari (© Facebook / Cosmin Vasile)
O nouă descoperire arheologică în Castrul roman de la Răcari (© Facebook / Cosmin Vasile)
O nouă descoperire arheologică în Castrul roman de la Răcari (© Facebook / Cosmin Vasile)

„Aceste descoperiri nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rezultatul cercetărilor arheologice reluate în 2003 și susținute an de an de Consiliul Județean Dolj, prin Muzeul Olteniei Craiova. Este o investiție în cunoaștere, în identitatea noastră și în patrimoniul pe care avem datoria să îl păstrăm și să îl facem cunoscut”, adaugă președintele Consiliului Județean Dolj.

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