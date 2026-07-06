Una dintre cele mai importante clădiri ale Castrului roman de la Răcari, descoperită de arheologi / FOTO
O nouă descoperire arheologică făcută de specialiștii Muzeului Olteniei, în cadrul cercetărilor din Castrul roman de la Răcari, aduce la lumină o parte importantă din istoria de acum aproape 1.800 de ani a acestor locuri. A fost identificată temelia de piatră a unui horreum – grânarul castrului –, una dintre cele mai importante clădiri ale fortificației romane, anunță Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.
„Urmele descoperite arată că focul a pus la pământ această construcție esențială pentru comandamentul roman care își avea baza în apropierea Craiovei de astăzi, la Răcari. Horreumul era a doua cea mai importantă clădire după comandament și adăpostea proviziile necesare unei garnizoane romane: cereale, alimente și nutreț pentru animale. Zidurile sale masive din piatră și urmele incendiului care i-a marcat sfârșitul spun o poveste veche de aproape două milenii și oferă noi informații despre ultimele clipe ale fortificației, cel mai probabil în timpul invaziilor gotice din secolul al III-lea. La Răcari se afla al doilea cel mai mare castru de piatră din regiune, de unde unitățile militare romane supravegheau valea Jiului”, scrie Cosmin Vasile, pe pagina personală de Facebook.
„Aceste descoperiri nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rezultatul cercetărilor arheologice reluate în 2003 și susținute an de an de Consiliul Județean Dolj, prin Muzeul Olteniei Craiova. Este o investiție în cunoaștere, în identitatea noastră și în patrimoniul pe care avem datoria să îl păstrăm și să îl facem cunoscut”, adaugă președintele Consiliului Județean Dolj.Mai multe pentru tine...